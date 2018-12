Grüning plädiert für Abfuhr durch Kreis

Main-Tauber-Kreis.Sowohl unter finanziellen als auch unter umweltpolitischen Aspekten sei der Abfallwirtschaftsbetrieb Main-Tauber-Kreis vorbildlich, so Alfred Bauch (SPD) bei der Kreistagssitzung am Mittwoch. Das spiegele sich in den landesweit niedrigen Abfallgebühren wider. Überlegenswert sei eine Verbesserung bei der Sperrmüllabfuhr und eine Förderung der „Sperrmüllbörse“, um eine breitere Öffentlichkeit aufmerksam zu machen.

Bei der Abfallwirtschaft begrüßte Klaus Kornberger (Freie Wähler) die Pläne, den Bürgern mehr Komfort zu bieten und eine Vorzeigeprojekt beim Thema Recyclinghof anzugehen. Das goutierte auch Rainer Moritz (Bündnis 90/Die Grünen). Bei der Vermeidung von Plastikmüll sieht er aber noch viel Luft nach oben. Erwartungsfroh sieht er der Kampagne zur Vermeidung von Lebensmittelabfällen entgegen.

Auch Manfred Schaffert sieht den für das kommende Jahr anvisierten Projekten erwartungsfroh entgegen. Der AWMT sei ein Beispiel für nachhaltiges Wirtschaften, meinte er mit Blick auf die Nachsorgerücklagen. Ein bislang unbefriedigend gelöstes Thema sei aber nach wie vor das Windelproblem.

Rolf Grüning griff seine Kritik des vergangenen Jahres erneut auf. Da die Müllentsorgung eine originäre Aufgabe des Kreises sei, sollte er das Einsammeln eben dieses Mülls auch selbst übernehmen. Die bei Wind und Wetter draußen arbeitenden Müllwerker hätten dann zumindest eine anständige Entlohnung für ihre schwere Arbeit und bei einer guten Personalausstattung auch weniger krankmachenden Zeitdruck.

Zwar könne der Kreis das Problem der immer stärker auseinanderklaffenden Schere zwischen Arm und Reich nicht lösen, zumindest aber für ein wenig Abhilfe sorgen. Grüning: „Für diese Menschen bin ich gerne bereit, auch etwas höhere Müllgebühren zu zahlen.“ hvb

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 14.12.2018