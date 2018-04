Grundlagen für Ernährungsbildung

Main-Tauber-Kreis.Eine Lehrerfortbildung unter dem Motto „Ideenwerkstatt Ernährungsbildung – den neuen Bildungsplan praktisch umsetzen“ bietet das Landwirtschaftsamt des Main-Tauber-Kreises am Mittwoch, 28. Februar, von 14.30 bis 17.30 Uhr in seiner Kochwerkstatt in Bad Mergentheim, Wachbacher Straße 52, an.

„Essen mit allen Sinnen“ ist die Grundlage für eine Ernährungsbildung, die an kindlichen

...

Sie sehen 32% der insgesamt 1223 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Fränkische Nachrichten, Montag, 05.02.2018