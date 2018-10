Gut zu wissen, wo der Schuh drückt

Main-Tauber-Kreis.„Es ist uns ein Anliegen, als Träger der freien Wohlfahrtspflege über die Belange im sozialen Bereich mit den Funktionsträgern im Landkreis und den Kommunen im Gespräch zu bleiben“, begrüßte Werner Fritz, Vorsitzender der Liga der freien Wohlfahrtspflege im Main-Tauber-Kreis, die Kreistagsabgeordneten der SPD zu einem Arbeitsgespräch.

Die Liga im Main-Tauber-Kreis, das sind die Verbände Deutsches Rotes Kreuz, Caritasverband, Diakonie sowie der Paritätische Wohlfahrtsverband. Neben den Organisationen, die den jeweiligen Wohlfahrtsverband im Namen tragen, arbeiten auf diakonischer Seite die Evangelische Heimstiftung und im paritätischen Bereich die Jugendhilfe Creglingen und die VOP gGmbH mit.

Aktivitäten koordinieren

„Unsere Aufgabe sehen wir darin, die Aktivitäten zwischen den Verbänden zu koordinieren sowie als Ansprechpartner auf Kreisebene für politische Entscheidungsträger zur Verfügung zu stehen, wenn soziale Belange betroffen sind“, so Fritz. „Ein Großteil dieser Arbeit vollzieht sich in den Liga-Ausschüssen, in denen unsere Fachleute aus den einzelnen Verbänden zusammenkommen, um sich abzustimmen und gegebenenfalls gemeinsam aktiv zu werden.“

Wie schon in den vergangenen Jahren, ruft die Liga auch in diesem Jahr wieder die verschiedenen Fraktionen im Kreistag zu Arbeitsgesprächen auf. Ute Schindler-Neidlein, Fraktionsvorsitzende, Thomas Kraft, Tilmann Zeller, Alfred Bauch und Renate Gassert von der SPD im Kreistag waren dem Aufruf gefolgt. „Uns ist es wichtig, in persönlichen Gesprächen zu hören, wo der Schuh drückt, um Bedarfe im sozialen Bereich zu erkennen und uns dafür einsetzen zu können“, sind sich die Kreistagsmitglieder einig.

Diskutiert wurde unter anderem die Soziale Gruppenarbeit (SGA), die mit der Jugendhilfe Creglingen und der Caritas im Tauberkreis erstmalig im südlichen Kreis erfolgreich ihre Arbeit aufgenommen hat.

Familienzentren

Auch der Stand der Gründung oder Weiterentwicklung von Familienzentren in den verschiedenen Kommunen im Kreis wurde besprochen. Alle – Caritas, Diakonie, Jugendhilfe, Rotes Kreuz – berichteten von ihrem Engagement in diesem Bereich und von einer positiven Resonanz an allen bereits aktiven Standorten.

Mit Blick auf die die steigenden Kosten für die Pflege im Alter, machten die Liga-Vertreter ihre Enttäuschung über den Entwurf des Pflegestrukturgesetzes deutlich, das neben allgemeinen Zielformulierungen zwar auch den Wunsch nach „tragbaren Pflegesätzen“ enthalte, jedoch keinerlei Aussagen zur besseren Finanzierung.

Hier sei ein umfangreiches Pflegeinfrastrukturförderprogramm dringend erforderlich, um für die Zukunft der alten Menschen in der Gesellschaft gewappnet zu sein und der nach wie vor steigenden Zahl an Senioren einen Lebensabend mit der individuell notwendigen Pflege und Betreuung zu ermöglichen.

Wohnformen im Alter

Dazu gehörten neben einer ausreichenden Zahl an Pflegeplätzen in stationären Einrichtungen auch neue Wohnformen im Alter, die Aufhebung der Sektorengrenzen zwischen ambulant und stationär und die Verbesserung der Attraktivität des Pflegeberufes, um die notwendigen Fachkräfte für diese wichtige gesellschaftliche Aufgabe zu gewinnen.

Großer Diskussionspunkt war die Wohnungsknappheit besondere für benachteiligte Menschen im Main-Tauber-Kreis. Trotz vorhandener Leerstände auch im ländlichen Raum sei der Bedarf groß, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Probleme wie die Landflucht aufgrund mangelnder attraktiver Arbeitsplätze, die mangelnde Mobilität aufgrund fehlender öffentlicher Verkehrsmittel und die mangelnde Bereitschaft von Eigentümern zur Vermietung wurden angesprochen. Insbesondere Asylbewerber würden von Vermietern nur schwer toleriert, selbst wenn eine sozialpädagogische Begleitung erfolgt.

Hingewiesen wurde auch darauf, dass diese Problematik auch für Menschen mit Behinderung besteht sowie für Alleinerziehende und für Menschen mit keinem oder geringem Einkommen.

Woche der Armut

Die Vertreter der Liga betonten, dass sozialer Wohnungsbau unbedingt gefördert werden müsse. Die Kreistagsvertreter sagten zu, eine Berichterstattung zum sozialen Wohnungsbau im Main-Tauber-Kreis anzufordern und sich der Thematik aktiv im Kreistag anzunehmen.

Mit Blick auf die genannten besonderen Personengruppen sollen und müssen Lösungsmöglichkeiten gesucht werden, wie zum Beispiel die Initiierung eines „runden Tischs Sozialer Wohnraum“, zu dem neben Trägern, Behörden und Kommunalpolitikern auch Wohnungsbaugesellschaften aufgerufen werden könnten, heißt es abschließend in einem Bericht der Verantwortlichen der Liga der freien Wohlfahrtsverbände.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 24.10.2018