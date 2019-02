Gute Noten für die Notfallpraxen

Wenn Patienten nachts, am Wochenende oder an Feiertagen einen Arzt brauchen und nicht bis zur nächsten Sprechstunde warten können, ist der ärztliche Bereitschaftsdienst für sie da.

Odenwald-Tauber. In rund 120 Notfallpraxen in Baden-Württemberg werden Patienten in dringenden medizinischen Fällen auch außerhalb der regulären Sprechzeiten ambulant behandelt. Eine Umfrage unter den Patienten hat ergeben, dass sich die Patienten in den Notfallpraxen gut versorgt fühlen. Dies teilt die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) in einer Presseerklärung mit.

Vom 1. Juni bis 13. Juli 2018 hat die KVBW in den Notfallpraxen eine Befragung bei 4715 Patienten durchgeführt. Sowohl die ärztlichen Leistungen als auch die Arbeit der Medizinischen Fachangestellten wird im Schnitt mit „sehr gut“ bewertet.

Der stellvertretende Vorstandsvorsitzende Dr. Johannes Fechner freut sich über die beeindruckenden Ergebnisse: „Dieses positive Feedback ist ein tolles Kompliment an die Arbeit der Ärzte und Medizinischen Fachangestellten in den Notfallpraxen. Es spornt uns an, weiter alles daran zu setzen, dieses hohe Niveau zu halten.“

Der Fragebogen enthält 13 Fragen zu vier verschiedenen Themenblöcken: Betreuung durch das Notfallpraxisteam, Organisation/Ausstattung, ärztliche Behandlung und Erreichbarkeit der Notfallpraxis.

Besonders zufrieden waren die Patienten laut KVBW mit der Freundlichkeit und der Beratung zum Vorgehen in der aktuellen Situation durch den behandelnden Arzt. Die Patienten vergaben hier durchschnittlich Noten zwischen 1,26 und 1,33. Auch den nichtärztlichen Teams in den Notfallpraxen wurde freundliches und kompetentes Verhalten attestiert. Die Team-Leistungen wurden im Schnitt mit 1,13 und 1,20 hervorragend bewertet.

Gute Erreichbarkeit

Erfreulich ist aus Sicht der Kassenärztlichen Vereinigung auch die gute Erreichbarkeit der Notfallpraxen. 36 Prozent der Patienten gaben an, dass sie innerhalb von zehn Minuten die Notfallpraxis erreichen können, weitere 37 Prozent sind innerhalb von 20 Minuten vor Ort. Nur 17 Prozent brauchen bis zu 30 Minuten und mit zehn Prozent brauchen nur sehr wenige Patienten länger als 30 Minuten. „Damit ist das Netz der 120 Notfallpraxen im Land gut verteilt und stellt die ärztliche Versorgung außerhalb der Sprechstundenzeiten sicher“, so die KVBW.

Wie finde ich die Notfallpraxen?

In Baden-Württemberg ist flächendeckend ein allgemeiner ärztlicher Bereitschaftsdienst für die Wochenenden und Feiertage eingerichtet. Zusätzlich werden regional fachärztliche Dienste (Augen/HNO/Kinder) angeboten. Die dienstbereiten Ärzte sind in den rund 120 Notfallpraxen tätig, die ohne Voranmeldung direkt aufgesucht werden können. Detaillierte Informationen, Adressen und Öffnungszeiten gibt es unter www.kvbawue.de im Internet, oder über die kostenlose Rufnummer 116117, hier werden auch Hausbesuche für bettlägerige Patienten koordiniert.

In lebensbedrohlichen Fällen, wie zum Beispiel Ohnmacht, Herzinfarkt oder akuten Blutungen ist der Rettungsdienst unter der Notrufnummer 112 zu alarmieren.

Die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg vertritt als Körperschaft des öffentlichen Rechts über 22 000 Mitglieder (Ärzte, psychologische Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten) in Baden-Württemberg. Sie gestaltet und sichert die medizinische Versorgung für die gesetzlich Versicherten in Baden-Württemberg, schließt Verträge mit den gesetzlichen Krankenkassen, kümmert sich um die Fortbildung ihrer Mitglieder und die Abrechnung der Leistungen.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 16.02.2019