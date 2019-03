Häufig ist Distanz aus Angst geboren

Main-Tauber-Kreis.Die Fragen nach Distanz und Nähe spielen gerade vor dem Hintergrund des sexuellen Missbrauchs eine große Rolle unter all den Berufsgruppen, die mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben: Erzieher, Pädagogen, Lehrer. Einen Fachtag mit dem Titel „Pädagogische Beziehungen – Über Fragen von Nähe-Distanz, Sexualität und Würde“ veranstaltet das Main-Tauber-Institut der Jugendhilfe Creglingen am Dienstag, 30. April, von 9 bis 17 Uhr im Kursaal in Bad Mergentheim.

„Vor allem für Männer ist es ein großes Problem, was die Ausgestaltung von Nähe angeht“, so Dr. Jan Volmer, Diplompädagoge und Leiter des Main-Tauber-Instituts. Er hat ein Buch mit dem Titel „Taktvolle Nähe. Vom Finden des angemessenen Abstands in pädagogischen Beziehungen“ geschrieben und den Fachtag organisiert.

Sein Ansatz orientiert sich an der Frage, was Kinder und Jugendliche brauchen und wie ein Gespür dafür entwickelt werden kann. Seiner Überzeugung nach dürfe sich niemand allein vom Missbrauchsskandal leiten lassen und deshalb die Devise ausgeben, dass nur noch Distanz, aber keinerlei Nähe mehr erlaubt sei. „Es ist richtig, Konzepte gegen den Machtmissbrauch zu entwickeln, aber wir müssen auch die Kirche im Dorf lassen“, ist er überzeugt. Vielmehr plädiert er für die Wahrung von Würde und gesetzlich festgeschriebenen Rechten der Kinder als ethische Leitplanken.

Der Takt solle in der pädagogischen Beziehung als stetiges Regulativ dienen. Mit ihm gelte es, die jeweils richtige Distanz zum Kind zu bestimmen, die sich je nach Kind und Alter durchaus unterscheidet. Von pauschalen Richtlinien, wie sie in so manchem Ratgeber zu finden sind, hält Volmer nichts.

Für den Fachtag hat Volmer – der auch selbst vorträgt – hochkarätige Referenten gefunden. Den Auftakt machen Prof. Dr. Hans Thiersch und seine Frau Renate Thiersch. Der 82-jährige Erziehungswissenschaftler gilt als Koryphäe auf dem Gebiet der Lebensweltorientierung und war maßgeblich an der Ausgestaltung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes beteiligt. Sein Ansatz befasst sich mit der Orientierung am Klienten sowohl bei der pädagogischen als auch bei der sozialen Arbeit.

Weitere Referentin ist Prof. Dr. Ulrike Schmauch. Ihr Thema lautet „Sexualität unter Generalverdacht?“ Volmer erläutert dazu, dass Sexualität in 73 Prozent der Jugendhilfeeinrichtungen nicht erlaubt sei, obgleich Jugendliche ab 14 Jahren vom Gesetz her sexualmündig seien. Hier stelle sich die Frage, inwieweit moralische Vorstellungen mit dem Entwicklungsprozess von Jugendlichen kompatibel sind.

Einen Vortrag über „Die Würde der pädagogischen Beziehung“ hält Dr. Udo Baer, Vorsitzender der Stiftung Würde und häufiger Gast in Fernsehtalkshows.

Am Nachmittag stehen fünf Workshops unter der Leitung der Referenten und weiteren Experten auf dem Programm. Eine halbstündige Podiumsdiskussion beendet den Fachtag.

Informationen und Anmeldungen gibt es unter www.main-tauber-institut.de im Internet oder unter Telefon 0 79 33/9 22 20. hvb

