Harte Arbeit und gottgeweihtes Leben als Erfüllung

Anzeige

Bronnbach.Die Zisterzienser haben in und um Bronnbach ein reiches Erbe hinterlassen. Auf die Spuren der Mönche und ihres Alltagslebens begeben sich verschiedene Sonderführungen im August im Kloster Bronnbach.

Das Chorgestühl war ein zentraler Ort im Leben der Klosterbrüder in Bronnbach. Nach der Regel des Heiligen Benedikt versammelten sich die Mönche acht Mal zum Gebet, den sogenannten Horen, vom ersten Gebet in der Nacht bis zum letzten Gebet am Abend, dem Komplet. Das Bronnbacher Chorgestühl aus dem 18. Jahrhundert wurde um 1777 vom Laienbruder Daniel Aschauer geschaffen und ist ein wunderschönes Beispiel barocker Kunst. Die Schnitzereien im Flachrelief sind mit großer Kunstfertigkeit ausgeführt und tragen einen reichen symbolischen Gehalt, der in dieser Sonderführung vorgestellt wird.

Annemarie Heußlein bietet in einer Sonderführung am Donnerstag, 2. August, Einblick in die Geschichte und die Geschichten des Bronnbacher Chorgestühls. Beginn ist um 18 Uhr.