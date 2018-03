Heimat als Ort der Ruhe im rasanten digitalen Wettlauf

Anzeige

Main-Tauber-Kreis.„Oberbalbach, ein Dorf mit Herz und Hand“ hat sich der Ortsteil von Lauda-Königshofen zu seinem 750-jährigen Bestehen im Jahr 2010 auf die Fahnen geschrieben und dafür sogar ein Logo kreiert. Dass Oberbalbach im Rahmen des 26. Landeswettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“ nun einen Sonderpreis errungen hat, der am 27. Oktober im Ludwigsburger Schloss übergeben wird, würdigte am Mittwoch der Main-Tauber-Kreis schon einmal vorab.

Für das Engagement der Oberbalbacher Bürger, des Ortschaftsrats und des Ortsvorstehers Christian-Andreas Strube überreichte Landrat Reinhard Frank eine Urkunde, einen Scheck über 500 Euro und ein Fass Bier. In einer digitalen Welt, in der jeder jederzeit mit jedem verbunden sein kann, maß er der Heimat, die ein Dorf sein könne, einen hohen sozialen Stellenwert bei. „Wichtig ist es, einen Hafen in Form von Heimat zu haben“, so Frank. Gerade den kleinen Dorfeinheiten misst er eine hohe Bedeutung zu, weil sie für die Infrastruktur eine wichtige Bedeutung hat.

Oberbalbach kann da punkten: Es gibt ein Geschäft, Baufirmen, einen Friseur und weitere kleine Unternehmen sowie Gastwirtschaften, einen Kindergarten, einen Bank- und einen Rezeptservice. Das wichtigste aber: Das Dorf hält zusammen. Gerade weil die Identifikation mit dem Ort, das gemeinsame Musizieren und die Feste diesen Zusammenhalt prägen, konnte sich Oberbalbach beim Kreis- und Bezirksentscheid des 26. Landeswettbewerbs so positiv darstellen. Liebenswert gestaltete Gärten, schön sanierte Häuser, eine gute Festkultur und regelmäßige Bürgergespräche machten Oberbalbach aus.