Hilfe bei der Sanierung

Main-Tauber-Kreis.Bereits im Februar 2019 hatte die Energieagentur Main-Tauber-Kreis GmbH alle Energieberater des Landkreises zu einem Arbeitstreffen eingeladen. Nach einem Informationsteil über Neuigkeiten aus der Arbeit der Energieagentur fand ein reger Austausch der Teilnehmer statt. In dieser Gesprächsrunde wurde beschlossen, die stationären Energieberatungen ab Mai 2019 wieder aufzunehmen.

Die kostenlosen stationären Energieberatungen im Rahmen der Kooperation zwischen Verbraucherzentrale Baden-Württemberg und Energieagentur Main-Tauber-Kreis fanden bereits in der Vergangenheit regelmäßig in Bad Mergentheim, Lauda-Königshofen, Tauberbischofsheim und Wertheim statt.

Schwerpunkt der Beratungen sind die Themen Energieeinsparung, Energieeffizienz und Nutzung Erneuerbarer Energien. Hier werden unabhängige Auskünfte zu geplanten Neubauten oder energetischen Sanierungen im Bestand durch das Energieberaternetzwerk des Main-Tauber-Kreises gegeben. Auch bei Fragen zu Änderungen in der Heizungstechnik, zu Einsparmöglichkeiten im Haushalt und zu gesetzlichen Vorgaben sowie diversen Förderprogrammen von Bund und Land stehen die Berater interessierten Bürgern in Einzelberatungen jeweils bis zu 45 Minuten kostenlos zur Verfügung. Sehr stark angefragt waren in der Vergangenheit auch die Anforderungen durch das Erneuerbare Wärmegesetz Baden-Württemberg, das bei einem Heizungstausch beachtet werden muss.

Die ersten Termine erfolgen am Donnerstag, 2. Mai, im Landratsamt in Tauberbischofsheim und am Montag, 6. Mai, im Rathaus in Wertheim. Weitere Gelegenheiten bestehen am Mittwoch, 8. Mai, im neuen Rathaus in Bad Mergentheim und im Mehrgenerationenhaus in Lauda-Königshofen. Die Beratungstermine sind jeweils nachmittags. In der Folge finden die Termine monatlich in Bad Mergentheim, Lauda-Königshofen und Tauberbischofsheim statt. In Wertheim werden die Beratungen jeden zweiten Monat angeboten. Sollte ein erhöhter Bedarf bestehen, kann auch über zusätzliche Termine nachgedacht werden.

Darüber hinaus werden im Rahmen der Kooperation und mit finanzieller Unterstützung durch das Wirtschaftsministerium auch Beratungen direkt an und in Wohngebäuden vor Ort zu einer geringen Aufwandspauschale durch die zertifizierten und unabhängigen Energieberater des Main-Tauber-Kreises angeboten.

Anmeldungen und Informationen zu allen Arten der Beratung werden erbeten bei der Energieagentur Main-Tauber-Kreis unter der Telefonnummer 09341/82-5813 oder unter der kostenlosen Servicenummer der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg 0800/809 802 400. Weitere Infos zum Beratungsprogramm gibt es auch im Internet unter www.verbraucherzentrale-energieberatung.de. Außerdem besteht die Möglichkeit sich online unter www.energie-effizienz-experten.de nach Energieberatern in der Umgebung zu erkundigen.

Der Energieagentur ist es ein Anliegen, gemeinsam mit der Verbraucherzentrale und dem Energieberaternetzwerk das für die Bürger des Kreises aufgebaute System mit monatlichen kostenlosen stationären Energieberatungsterminen in den vier großen Städten des Kreises sowie das kostengünstige Serviceangebot mit den Energiechecks vor Ort aufrecht zu erhalten. eamt

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 18.04.2019