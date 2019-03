Historische Zeugnisse für Bürger erlebbar machen

Main-Tauber-Kreis.„Das geplante Konzept der Landesregierung zu den Fundstätten aus der Keltenzeit nimmt langsam Gestalt an“, so der Landtagsabgeordnete für den Main-Tauber-Kreis, Professor Dr. Wolfgang Reinhart. Er selbst hatte sich kürzlich in einem Brief an die zuständige Staatssekretärin im Wissenschaftsministerium, Petra Olschowski, gewandt mit der Bitte, bei der Gestaltung des sogenannten Keltenkonzepts der Landesregierung auch die Fundstätten im Taubertal zu berücksichtigen. „Die keltischen Fundstätten im Taubertal sind wichtige historische Zeugnisse der Kulturlandschaft des Altertums, die es auch für zukünftige Generationen zu bewahren gilt“, so Reinhart weiter.

Landesweites Konzept

Die Landesregierung hatte vor wenigen Wochen erstmals die Idee öffentlich vorgestellt, wichtige keltische Fundstätten im Land in ein Gesamtkonzept zusammenzufassen und für die Bürger somit besser erlebbar zu machen. Die Staatssekretärin sagte zu, die Fundstätten im Main-Tauber-Kreis in die neue Konzeption einfließen zu lassen. Die betroffenen Ministerien und Fachleute aus dem Bereich Denkmalpflege und Tourismus würden sich in einer Arbeitsgruppe einfinden und dann den Kontakt mit den vor Ort im Taubertal Verantwortlichen suchen. Laut Einschätzung des Landesamts für Denkmalpflege gehören die keltisch-germanischen Fundstätten der Siedlungslandschaft in der Region zu den wichtigsten landesweit.

Kulturerbe aufwerten

Reinhart selbst hatte das Thema bereits kürzlich im Rahmen des Besuchs von Tourismus- und Justizminister Guido Wolf in Distelhausen angesprochen. Es sei ein Glücksfall, dass das geschichtliche Erbe und der Tourismus in gleichen Teilen gefördert werden könne. „Ich freue mich sehr, dass es uns gelungen ist, das historische Erbe unserer Heimat bald auch landesweit noch bekannter zu machen“, so Reinhart.

Das Keltenerbe sei ein weiterer touristischer Pluspunkt, den es nun gelte, entsprechend aufzuwerten.

Er werde das weitere Geschehen mitbegleiten, um so das Keltenkonzept der Landesregierung in weiteren Schritten mitgestalten zu können. pmwr

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 23.03.2019