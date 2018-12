Hoffnung auf Chance im Berufsleben

Der junge Mann lacht viel, ist optimistisch, absolviert eine Ausbildung, obgleich sich sein Leben vor viereinhalb Jahren durch einen Motorradunfall drastisch änderte. Er ist teilweise gelähmt.

Odenwald-Tauber. Norbert Jaeger und Karin Käppel, Leiterin der Agentur für Arbeit Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim, unternehmen einen Hausbesuch. Der Reha-Berater bei der Arbeitsagentur kennt Familie Schmitt aus Walldürn schon lange. „Wie geht’s“, fragt er den 22-jährigen Julian. „Super“, antwortet der.

Julians Farbe ist königsblau. Er ist ausgemachter Schalke-Fan. Überhaupt liebt er den Sport. In seinem Zimmer hängen Bilder von den Eishockey-Mannschaften Mannheimer Adler und Pittsburgh Penguins sowie der American-Football-Mannschaft Pittsburgh Steelers. Sein Bett ziert eine Decke der „Knappen“ aus Gelsenkirchen. Fan ist eben Fan. Auch der mit Schokolade gefüllte Adventskalender, den ihm ein Kumpel geschenkt hat, leuchtet im kräftigen blau. Julian lächelt, wenn er auf seinen Sportfaible angesprochen wird.

Zukunft ungewiss

Ein Tag im Mai 2017 sollte ein Schicksalstag für Familie Schmitt werden. Der damals 17-jährige Sohn war im zweiten Lehrjahr als Elektroniker in einem renommierten Walldürner Unternehmen beschäftigt. Mit dem Moped verunglückte er ohne Fremdverschulden so heftig, dass er sich schwerste Verletzungen zuzog. Der zweite Halswirbel war gebrochen. Der damals noch Jugendliche lag im Koma, musste beatmet werden. „Niemand wusste, wie es weitergeht“, sagt seine Mutter Iris. Wenn sie von dieser Zeit erzählt, wird deutlich, wie sehr alle um Julians Leben gebangt und gezittert haben.

„Ganz langsam hat Julian wieder das Selberatmen gelernt“, berichtet die Mutter. Erst eine Minute, dann zwei, schließlich vier. Irgendwann sagte der Arzt, wer zehn Minuten selbst atmen kann, sei dazu auch eine ganze Nacht in der Lage. Iris Schmitt hat ihren Sohn am nächsten Tag besucht. „Er war komplett fertig und wollte am liebsten seinen Schlauch zurück“, erinnert sie sich. „Ich wusste gar nicht, dass Atmen so anstrengend sein kann.“

Doch der Schlauch blieb weg und Julian atmete fortan wieder selbst. Letztlich war dieser Schritt einer der größten überhaupt, den der junge Mann geschafft hat. Denn ein Leben ohne Fremdbeatmung eröffnet neue Perspektiven.

Eignung abgeklärt

Dem Krankenhausaufenthalt schloss sich eine dreimonatige Reha an, die im Mai 2015 endete. Jetzt kam die Arbeitsagentur ins Spiel. „Am Anfang habe ich überhaupt nicht einschätzen können, in welche Richtung es geht“, räumt Norbert Jaeger ein. Zur Eignungsklärung, wie es im Amtsdeutsch heißt, wurde Julian zum Berufsbildungswerk Neckargemünd geschickt. Eine Woche sollte das dauern. „Da habe ich eine Art Intelligenztest gemacht und mir verschiedene Ausbildungsmöglichkeiten angeschaut“, berichtet Julian.

Eine Ausbildung ist im Berufsbildungswerk Neckargemünd zwar durchaus möglich, allein die pflegerischen Voraussetzungen fehlten. „Da war gar nichts da, was der Julian brauchte“, so Mutter Iris. Eine Hebevorrichtung, um ihn vom Rollstuhl ins Bett zu hieven, hätte gar nicht in das Zimmer gepasst.

Also blieb nur eine Möglichkeit: Eine virtuelle Ausbildung zum „Fachinformatiker Anwendungsentwicklung“, die er per Computer in einer Klasse mit nur drei Schülern absolviert. Derzeit ist Neckargemünd das einzige Bildungswerk in ganz Deutschland, das so etwas anbietet.

Rund 20 Stunden pro Woche widmet er sich dem Unterricht, lernt Programmier- oder Skriptsprachen wie Java, c++, HTML oder PHP, arbeitet mit Datenbanken und schreibt Deutsch- oder Mathearbeiten. Zusätzlich stehen noch Hausaufgaben auf dem Programm. Julian ist jetzt im dritten Lehrjahr, im Mai stehen die Prüfungen an, im September ist er fertig. Der junge Mann ist froh, dass er einen technischen Beruf erlernen kann. „Das Kaufmännische liegt mir nicht so“, sagt er.

Getakteter Rhythmus

Julians Tag ist durchgetaktet. Morgens kommt die Sozialstation und hilft ihm, sich zu richten. Wenn er keinen Unterricht hat oder an den Hausaufgaben sitzt, bestimmen Physio- und Ergotherapie den Rhythmus, abends kommen gern mal Freunde vorbei. „Julian war immer unser Sonnenschein. Er ist ein absolut positiver Mensch, der sich nie hat hängen lassen“, beschreibt die Mutter ihren Filius. Auch sie strahlt herzliche Lebensfreude aus. Sich nicht unterkriegen lassen, lautet die Devise der Familie. Das Haus wurde behindertengerecht umgebaut, damit Julian voll am Leben partizipieren kann.

„Ich wünsche mir, dass es weitergeht, wenn Julian die Ausbildung beendet hat“, sagt Iris Schmitt. Sie weiß, dass es nicht einfach wird, einen Arbeitsplatz zu finden. Karin Käppel bestätigt das. „Es gibt gerade im Bereich Fachinformatiker Anwendungsentwicklung Stellen, aber viele Arbeitgeber haben gegenüber Menschen mit Behinderung Vorbehalte“, so ihre Erfahrung. „Von 8000 Arbeitslosen sind 100 schwerbehindert, aber verfügen überwiegend über eine gute Ausbildung“, nennt sie Zahlen aus der Statistik. Letztlich komme ein Anstellungsverhältnis nur zustande, wenn sich der Arbeitgeber darauf einlasse.

Norbert Jaeger verspricht, sich für Julian einzusetzen. Bei einem solch jungen Menschen, der so viel Energie und Willensstärke an den Tag legt, setzt die Agentur Mittel ein, um Wege zu ebnen. Die ersten drei Monate würde die Agentur das Gehalt zahlen und darüber hinaus das Einrichten des Arbeitsplatzes und den Beförderungsdienst übernehmen. Aus pflegerischen Gründen wäre ein flexibler Arbeitsplatz mit Home-Office und gelegentlichen Besprechungsterminen in der Firma die ideale Lösung.

Ganz entspannt

Das sieht auch Julian, der von sich selbst sagt, dass er ganz entspannt sei, so: „Ich kann gut eigenständig arbeiten, wenn ich eine Aufgabe habe, die bis zu einem gewissen Zeitpunkt fertig sein muss.“ Auch er hofft, dass es nach seiner Ausbildung eine berufliche Chance für ihn gibt. Denn trotz seiner schweren Verletzung ist es bislang immer bergauf gegangen. Julian: „Das Gefühl in den Armen und Beinen ist zwar eingeschränkt, aber ganz am Anfang konnte ich nur mit dem großen Zeh wackeln, jetzt geht überall etwas.“

