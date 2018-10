Hohe Investitionen müssen geschultert werden

Main-Tauber-Kreis.Die Steuereinnahmen sprudeln laut aller Prognosen weiter, die Arbeitslosigkeit im Main-Tauber-Kreis ist äußerst gering, das Land unterstützt die Kommunen mit einem großzügig geschnürten Maßnahmenpaket. Positives hatte Landrat Reinhard Frank bei der Vorstellung des Haushalts 2019 der Landkreisverwaltung zu vermelden, wenn da nicht ein Wermutströpfchen wäre, das er quasi per Pipette einträufelte.

„Die Schere zwischen Sozialaufwand und Kreisumlage geht weiter auseinander“, so der Landrat. Der mit 55 Millionen Euro veranschlagten Kreisumlage stünden über 73 Millionen Euro Transferaufwendungen gegenüber, die für den Bereich Soziales aufgewendet werden müssten. Eine Differenz von immerhin 18 Millionen Euro. Der Nettotransfer

beträgt 45 Millionen Euro.

Das Haushaltsvolumen beläuft sich einschließlich der Eigenbetriebe Abfallwirtschaft und Kloster Bronnbach sowie dem jüngsten hundertprozentigen Kreiskind – der Verkehrsgesellschaft Main-Tauber – insgesamt 209 Millionen Euro. Zu Beginn der Legislatur des jetzigen Kreistags im Jahr 2015 waren das noch rund 166 Millionen Euro.

Die größten Brocken auf der Ausgabenseite mit rund 115 Millionen Euro sind der Sozialetat und die Personalausgaben. Bei Ersterer schlagen hohe Steigerungen bei der Eingliederungshilfe, der Jugendhilfe, der Hilfe zur Pflege und bei den Kosten im Rahmen des Bundesteilhabegesetzes zu Buche. Ausgaben also, bei denen der Landkreis nur geringe Steuerungsmöglichkeiten hat, weil sie ihm per Gesetz auferlegt sind. Die Personalkosten klettern im kommenden Jahr um netto 2,71 Prozent auf brutto knapp 38 Millionen Euro durch tarifliche Steigerungen und zusätzliche 15 Stellen, von denen zwei auf Auszubildende entfallen. Landrat Reinhard Frank nannte als Grund für die Personalaufstockung in erster Linie den Pakt für Integration.

Für das kommende Jahr plant die Landkreisverwaltung keine Erhöhung der Kreisumlage. Sie soll konstant bei 31 Punkten bleiben. Da die Steuerkraft der Gemeinden jedoch um etwa sechs Prozent steigt, erhält der Landkreis dennoch rund 3,2 Millionen mehr als noch 2018. Für die kommenden Jahre plant die Verwaltung jedoch eine Anhebung. Von 2020 bis 2022 wird sie auf 31,8 Punkte prognostiziert.

Zwar seien die Ergebnisse der vergangenen Haushaltsjahre stets besser gewesen als die Prognosen und würden sich durch die hohen Steuereinnahmen auch weiterhin nach oben zeigen, doch entwickele sich der Überschuss tendenziell nach unten und führe zu einer zunehmenden Ertragsschwäche, führte Frank aus. „Die Einnahmen steigen nicht in gleichem Maße wie die hohen Ausgaben“, begründete er diese Entwicklung. Wiederum sind es die Sozial- und die Personalausgaben, die für diese Entwicklung verantwortlich sind. „Mehreinnahmen von 8,3 Millionen Euro stehen Mehraufwendungen von 7,4 Millionen Euro entgegen“, erläuterte der Landrat. Deshalb verbessere sich das Ergebnis gegenüber dem Vorjahr lediglich um 0,9 Millionen auf 1,1 Millionen Euro. Die Nettoneuverschuldung wird im Kernhaushalt mit 4,6 Millionen Euro veranschlagt.

An den Investitionsschwerpunkten will der Landkreis auch in den kommenden Jahren festhalten: Schulen (3,8 Millionen Euro), Öffentlicher Personennahverkehr (3,2 Millionen Euro), Breitbandausbau (gut fünf Millionen Euro) und Straßenbau (7,6 Millionen Euro). „Der Schulbereich wird uns weiter lieb und teuer sein“, sagte Frank. Für den Betrieb der Beruflichen Schulen halte der Landkreis rund sieben Millionen Euro brutto bereit. Nach der Sanierung des Beruflichen Schulzentrums Bad Mergentheim soll im kommenden Jahr die Generalsanierung des Pendants in Wertheim folgen. Auch die digitale Ausstattung im Rahmen der Initiative Wirtschaft 4.0 werde vorangetrieben.

Für den ÖPNV prognostizierte der Landrat in den kommenden Jahren erhebliche Mehrausgaben. Durch den dreijährigen Probebetrieb auf der Frankenbahn mit dem Stundentakt gelte es, die Busse passgenau zum Umstieg an die Bahnhöfe zu bringen, damit die Züge eine gute Auslastung erfahren. Weitere Vorhaben sind die Einrichtung von Mobilitätszentralen und der Ausbau von E-Mobilität.

Als eines der wichtigsten Infrastrukturprojekte bezeichnete der Landrat die Breitbandversorgung, bei der man mit dem Deckungslückenmodell auf einem guten Weg sei. Für das kommende Jahr stehen die Anbindung aller 70 Schulen im Landkreis sowie die Beseitigung der sogenannten weißen Flecken – meist abgelegenere Weiler oder Aussiedlerhöfe – auf dem Programm. Gemeinsam mit den Kommunen müsse im kommenden Jahr überlegt werden, wie der flächendeckende Ausbau mit Glasfaser direkt in jedes Haus (FTTH-Fiber to the home) umgesetzt werden kann, blickte Frank voraus. Das bedeute wiederum Gesamtinvestitionen von rund 100 Millionen Euro. Vorangebracht werden zudem die im Klimaschutzkonzept aufgezeigten Ziele: eine Solardachinitiative, die Steigerung der Energieeffizienz sowie die bereits genannte E-Mobilität.

Als Investitionsschwerpunkt betrachtete der Landrat 2019 den Straßen- und Brückenbau. So werde die Markelsheimer Brücke neu errichtet (siehe weiteren Artikel) sowie die Pestalozziallee in Tauberbischofsheim saniert.

Um die Investitionen zu stemmen, sei eine hohe Nettoinvestitionsrate erforderlich, weshalb die Ertragskraft des Ergebnishaushalts nicht geschwächt werden dürfe, hob der Landrat hervor. Bei den anstehenden Vorhaben bis 2023 handele es sich um eine Summe von rund 80 Millionen Euro – davon allein im kommenden Jahr knapp 25 Millionen Euro – wobei laut Hochrechnung aus Eigenmitteln knapp 38 Millionen Euro sowie aus Zuweisungen und Zuschüssen gut 19 Millionen Euro kommen sollen. Die Kreditaufnahme wird bis zu diesem Zeitpunkt auf 16 Millionen Euro geschätzt.

Der Haushalt wird jetzt in den Fraktionen diskutiert, sicher noch in Teilen modifiziert und bei der Kreistagssitzung am Mittwoch, 12. Dezember, verabschiedet. hvb

