Hygiene beim Essen in der Kita

Main-Tauber-Kreis.Das Landwirtschaftsamt des Landratsamtes Main-Tauber-Kreis bietet am Donnerstag, 25. Oktober, von 14.30 bis 17.30 Uhr die Erzieherfortbildung „Hygiene beim Essen in der Kindertagesstätte“ in der Kochwerkstatt, Wachbacher Straße 52 in Bad Mergentheim, an. Hierbei gibt es noch einige freie Plätze.

Qualitätsstandards für die Verpflegung in Kindertagesstätten, Regeln und eine gute Dokumentation erleichtern den Alltag der Erzieherinnen und Erzieher bei der Essensvorbereitung und den Mahlzeiten. Die Teilnehmenden erhalten ein kostenfreies Exemplar des Leitfadens „Gute Hygiene-Praxis in der Kita-Küche!“ Die Fortbildung beinhaltet auch die Wiederholungsbelehrung nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG) und nach der Lebensmittelhygiene-Verordnung (LHMV).

Ein Kostenbeitrag wird erhoben, der vor Ort zu entrichten ist. Eine Anmeldung bis eine Woche vor dem Termin ist erforderlich und wird unter der Telefonnummer 0 79 31 /48 27 63 07 oder per E-Mail an veranstaltung.lwa@main-tauber-kreis.de entgegen genommen. lra

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 16.10.2018