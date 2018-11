Im langen und trockenen Sommer war die Versorgungssicherheit immer gewährleistet

Main-Tauber-Kreis.Die 74 Verbandsmitglieder ds Zweckverbands Wasserversorgung Nordostwürttemberg (NOW) hielten ihre Verbandsversammlung in Kupferzell ab. Geschäftsführer Dr. Jochen Damm informierte die Mitglieder über aktuelle Entwicklungen bei der NOW.

Die Wasserabgabe an die Verbandsmitglieder wird 2018 voraussichtlich 28,5 Millionen Kubikmeter betragen – ein neuer Rekordwert für die NOW. Von großer Bedeutung für die hohe Wasserabgabe war der lange und trockene Sommer in diesem Jahr. Brachte der vergangene Winter noch überdurchschnittlich viel Niederschlag, waren von Februar an alle Monate durchweg zu trocken. Bis Ende Oktober fiel gerade einmal zwei Drittel des sonst zu erwartenden Niederschlags. „Auch in diesem ungewöhnlich langanhaltenden Sommer lieferte der Zweckverband wieder allen Mitgliedern jederzeit ausreichend Wasser“ berichtete Damm. Die Verbandsmitglieder müssten sich über Engpässe keine Sorgen machen.

Petra Weber neu gewählt

Wie in den Vorjahren war auch 2018 von umfangreichen Planungs- und Bautätigkeiten im Bereich der Wasserversorgungskonzeptionen geprägt. Bei einer Konzeption arbeiten ein oder mehrere Verbandsmitglieder eng mit der NOW zusammen, mit dem Ziel, die Wasserqualität und Versorgungssicherheit für die Bewohner zu erhöhen.

In der ersten Jahreshälfte 2018 konnte mit der Inbetriebnahme der Wasserwerke in Bad Mergentheim, Jagstzell und Braunsbach drei Konzeptionen weitgehend fertig gestellt werden.

Die Mitglieder bestätigten für die neue Amtsperiode von 2019 bis 2024 Bürgermeister Stefan Neumann (Künzelsau) in seinem Amt als Verbandsvorsitzenden. Das freie Amt des Zweiten Stellvertreters wurde mit Bürgermeisterin Petra Weber (Blaufelden) neu besetzt. Die Verbandsversammlung beschloss in ihrer Sitzung ebenfalls den Jahresabschluss 2017, den Wirtschaftsplan 2019 sowie die Vergabe von höheren Bezugsrechten an mehrere Verbandsmitglieder. Darunter der Zweckverband Wasserversorgung Jagstgruppe, der sein Bezugsrecht von 115 auf 123 Liter pro Sekunde erhöht. Die Jagstgruppe ist seit der gemeinsamen Jagstgruppenkonzeption abnahmestärkstes Mitglied bei der NOW (3,6 Millionen Kubikmeter); vor dem Zweckverband Hohenloher Wasserversorgungsgruppe (2,5 Millionen Kubikmeter) und der Stadt Schwäbisch Hall (2,3 Millionen Kubikmeter).

Gemeinsam mit dem Stadtwerk Tauberfranken (Bad Mergentheim) und der Gemeinde Igersheim realisiert die NOW die sogenannte Taubertalkonzeption.

Herzstück der Tauber-Konzeption

Das Herzstück dieser Wasserversorgungskonzeption ist das neue Wasserwerk Wart, das sich vor den Toren Bad Mergentheims befindet.

Nachdem 2017 die Außenfassade sowie die notwendigen hydraulischen und elektrotechnischen Arbeiten fertiggestellt wurden, nahm die Anlage im November desselben Jahres den Probebetrieb auf. Mit Umstellung auf den Normalbetrieb im Januar 2018 erhält die Bevölkerung von Bad Mergentheim und Igersheim ihr Trinkwasser vom Wasserwerk Wart.

Die 21 örtlichen Brunnen und Quellen liefern im Durchschnitt rund 60 Liter pro Sekunde Rohwasser. Daraus werden im Wasserwerk Wart rund 50 Liter pro Sekunde Trinkwasser gewonnen.

Dies entspricht rund 1,6 Millionen Kubikmeter (1,6 Milliarden Liter) Trinkwasser im Jahr. Die Wasserhärte wird dabei von rund 27 ˚dH auf zirka 13 ˚dH reduziert (Härtebereich mittel). now

