Impfwissen verbreiten, hilft Leben zu retten

Main-Tauber-Kreis.Die 14. Europäische Impfwoche von Mittwoch, 24., bis Dienstag, 30. April, steht unter dem Motto „Vorbeugen. Schützen. Impfen“. Die seit 2005 jährlich veranstaltete Aktion soll das Bewusstsein der Bevölkerung für die Bedeutung von Impfungen für Gesundheit und Wohlbefinden schärfen und die „Helden des Impfalltags“ feiern.

Im Rahmen der Impfwoche bietet das Gesundheitsamt des Landratsamtes Main-Tauber-Kreis allen Bürgern eine persönliche Impfberatung am Donnerstag, 25. April, von 16 bis 18 Uhr an. Gerne kann man sich in dieser Zeit auch unter der Telefonnummer 09341/825579 beraten lassen.

Im Rahmen der Europäischen Impfwoche 2019 sollen „Impfhelden gewürdigt“ werden, die durch die Impfungen, die sie veranlassen, Leben retten. Zu den „Impfhelden“ werden gezählt, die durch ihr Engagement zu höheren Durchimpfungsraten beitragen und dadurch ihr eigenes und das Leben vieler Menschen retten. Das persönliche Impfwissen kann zum Beispiel durch ärztliche Beratungen erweitert werden. Den eigenen Impfstatus kann der Arzt mit dem Patienten anhand seines personalisierten Impfpasses prüfen und fehlende Impfungen besprechen und nachholen.

Jedes Elternteil trägt die Verantwortung, empfohlenen Impfungen bei seinem Kind durchführen zu lassen. Mögliche und nicht seltene lebensbedrohliche Folgen zum Beispiel durch die Maserninfektion können dadurch vorgebeugt werden. Vor Auslandsreisen sollte jeder überprüfen, welche Infektionskrankheiten in dem jeweiligen Land gehäuft vorkommen und gegen welche vorsorglich geimpft werden sollte. Hierzu kann das Gesundheitsamt des Landratsamtes Main-Tauber-Kreis Auskunft geben. lra

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 20.04.2019