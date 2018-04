In Bildern die Sprache der Musik erklären

Anzeige

Die Dirigentin ist Diplom-Musiklehrerin im Fach Klarinette und hat zudem Studiengänge zur Diplom-Kapellmeisterin in den Hauptfächern Chorleitung und Klavier sowie zur Diplom-Musiklehrerin im Hauptfach Dirigieren abgeschlossen. Sie leitete bereits häufig ein Jugendblasorchester, darunter in den Jahren 2012 und 2013 das nationale Jugendorchester von Luxemburg. Seit 2007 ist sie Instrumentalistin beim Landespolizeiorchester Baden-Württemberg.

Dass sie Spaß an der Arbeit und viel Erfahrung hat, ist ihr anzumerken. Sie weiß genau, worauf es ankommt: dass sich auch die mächtigen Tuben ans piano halten und die Saxofone dafür doppelt so laut spielen dürften. Sie ermutigt, feuert an, will den Stücken Pfiff und den gewissen Vorwärtsgang verleihen, anstatt sie, wie auf einem dick gepolsterten Sofa sitzend, eintönig dahingleiten zu lassen.

Viel Spaß beim Proben

Den Jugendlichen gefällt die Ansprache. Die 14-jährige Lara aus Vilchband ist bereits zum zweiten Mal dabei. „Mir macht das viel Spaß“, sagt die Trompeterin. Vor allem findet sie es gut, viele neue Leute kennenzulernen, die das gleiche Hobby haben. Für die gerade noch zehnjährige Valerie aus Werbachhausen stellen die Stücke eine echte Herausforderung dar. „Die finde ich richtig gut“, meint die junge Klarinettistin.

Seit Bestehen des Kreisjugendblasorchesters, also seit drei Jahren, ist Simon aus Grünsfeld jetzt schon dabei. Er ist an Schlagzeug und Percussion im Einsatz. Pragmatisch sagt er auf die Frage, wie es ihm gefällt: „Die Dirigentin ist gut, die Stücke sind gut und die Verpflegung ist auch gut.“

Interessiert beobachtet die Probe auch Dezernent Jochen Müssig von der Landkreisverwaltung. Die Probenwoche vor den Konzerten bezeichnet er als „musikalisches Trainingslager“. Auch Projektleiter Jörg Hasenbusch ist angetan von dem Schwung, den die jungen Leute mitbringen. Luk Murphy, Vorsitzender des Vereins Taubertäler Bläsertage, liest die Noten konzentriert mit.

Alle Beteiligten sind stolz, dass sie es zum dritten Mal geschafft haben, ein Kreisjugendblasorchester – und zwar mit der besten Besetzung überhaupt – auf die Beine gestellt zu haben.

Das Ergebnis der Probenwoche ist in Konzerten am Samstag, 7. April, um 19.30 Uhr in der Brehmbachtalhalle in Königheim und am Sonntag, 8. April, um 15.30 Uhr in der Wandelhalle in Bad Mergentheim zu hören. Der Eintritt ist frei.

