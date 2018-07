„In Taten der Liebe das Christsein beweisen“

Anzeige

odenwald-Tauber.Die Mitglieder und Freunde der action 365 kamen zum Jahrestreffen im Schönstattzentrum Mariengart in Waldstetten zusammen. Dieses Ferientreffen findet fand zum 50. Mal statt und erfolgte bei Besinnung und Geselligkeit.

Als Auftakt fand in der Kapelle eine Messfeier statt, die von Pfarrer Hermann Konrad und Diakon Willi Schnurr zelebriert wurde. In einer eindrucksvollen Predigt erinnerte der Pfarrer zunächst an den heiligen Christophorus, übersetzt Christusträger. Dabei stellte er auch die Verbindung zur Gottesmutter her, welche die eigentliche Christusträgerin ist. Ihre Bitte sei zeitlos gültig: „Tut, was Er euch sagt.“

Einsatz für Gesellschaft

Man brauche nicht so sehr neue Strukturen in der Kirche, denn nicht die Menschen lenkten die Kirche, sondern vielmehr Jesus, so der Prediger. Darum gelte es, Christus nachzufolgen, sein Evangelium leben, missionarisch tätig zu sein, wozu jeder entsprechend seiner Möglichkeiten sich für eine christliche Gesellschaft einsetzen solle.