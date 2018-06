Indirektes Garen wahrt Zartheit und Aroma

Anzeige

Entscheidend für den guten Geschmack sei die Qualität des Fleischs. „Wenn man Black Angus Beef oder Wagyu Rind im Vergleich zu normalem Rinderfilet zubereitet, werden auch Barbecue-Anfänger den Unterschied erkennen und schätzen lernen. Je hochwertiger das Fleisch, desto vielschichtiger das Aroma“, berichtet Sendelbach.

Der typische Rauchgeschmack sei in einem Barbecue Smoker Grill abhängig von dem verwendeten Holz. Das Fleisch oder der Fisch bekommen dadurch ihre charakteristischen Aromen. Auch spezielle Trockenwürzmischungen, sogenannte Rubs sollten nicht fehlen, nicht zu verwechseln mit den „Wet Rubs“ (Marinaden), also den feuchten oder flüssigen Würzmischungen. „Mopp“ wiederum werden Saucen genannt, die auf das Fleisch während des Smokens aufgetragen werden, wodurch das Fleisch saftig bleibt und eine leckere Kruste erhält.“Beim Würzen gibt es unzählige Möglichkeiten, man kann also nach Herzenslust ausprobieren.“

Nach dem Einkauf seien das Einhalten der Kühlkette – bei längeren Besorgungen etwa durch Zwischenlagerung in einer Kühlbox – sowie eine hygienische Arbeitsweise bei der Zerlegung und beim Zuschnitt unabdingbar. Die beste Temperatur, um Fleisch im Kühlschrank zu lagern, liege bei null bis vier Grad. Vakuumverpackt könne bei diesen Temperaturen Fleisch problemlos eine Woche oder länger aufbewahrt werden. Um seinen Geschmack entfalten zu können, sollte das Fleisch eine Stunde vor Gebrauch aus der Kühlung herausgeholt und abgedeckt allmählich der Außentemperatur angeglichen werden.

„Wir habendie Mitgliedsbetriebe unserer Fleischer-Innung im Vorfeld der Aktion in einem BBQ-Seminar fit für unsere Kunden gemacht“, beschreibt Sendelbach die Vorbereitung. Weitere Informationen sind unter www.gutergenuss.de und in der Broschüre „BBQ For You“ erhältlich, die in den teilnehmenden Fleischereifachgeschäften ausliegt. pdw

