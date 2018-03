Individuelle Kreationen

Anzeige

BRONNBACH.Zum achten Mal findet der Markt für erlesenes Kunsthandwerk unter dem Motto „Unikat sucht Liebhaber“ am 17. und 18. März im Kloster Bronnbach statt. Erneut werden außergewöhnliche und originelle Kreationen von professionellen Künstlern angeboten. Nach einem strengen Konzept, das auf Qualität in zeitgemäßes Design setzt und keine Industrie- und Handelsware zulässt, werden die Aussteller ausgewählt.

Handwerker aus der Region

Über 40 Aussteller aus ganz Deutschland und regionale Kunsthandwerker präsentieren sich bei diesem Markt. So ist der Täschner Martin Groh aus Wertheim mit seinen Taschen, Gürteln und Geldbörsen vertreten. Laura Zieger aus Würzburg kreiert fantastische Hüte. Jutta Wagner aus Uettingen stellt Pralinen und Schokolade her. Iris Hautzinger aus Boxberg präsentiert ihre wunderbaren Fabelwesen aus Filz. Sonja Kiesel und Regina Faul aus Lauda-Königshofen lieben Papier und stellen daraus Grußkarten und Etuis her. Sabine Pickert aus Weikersheim zeigt ihre gestrickten Ketten und Armbänder, Evi Trützler aus Miltenberg widmet sich dem Material Holz. Ulrich Jung aus Thüngersheim gestaltet Schmuck.

Alle Aussteller sind unter www.unikat-sucht-liebhaber.de veröffentlicht. Das Weingut Konrad Schlör aus Reicholzheim bietet eine Weinverkostung an, für Bewirtung ist gesorgt.