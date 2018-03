Inge Grässle spricht zu EU

Anzeige

Main-Tauber-Kreis.Die Wirtschaftsförderung des Main-Tauber-Kreises veranstaltet am Donnerstag, 1. März, um 19 Uhr ein Europagespräch im Kloster Bronnbach. Im Rahmen des Vortrages „Europa – Herausforderungen im Binnenmarkt und im Wettbewerb der Weltmächte“ stellt die Europaabgeordnete Dr. Inge Gräßle die aktuelle Lage der Europäischen Union vor. Anschließend wird es Raum zum Austausch und zur Diskussion gegeben. Die Veranstaltung richtet sich an alle am wirtschaftlichen Geschehen des Main-Tauber-Kreises interessierten Personen, Unternehmer und Führungskräfte.

Gastrednerin Dr. Inge Gräßle, die seit 2004 Abgeordnete des Europäischen Parlaments ist, wird in Ihrem Vortrag auf die aktuelle Lage und die zukünftigen Herausforderungen eingehen. Gräßle ist im Parlament Vorsitzende des Haushaltskontrollausschusses sowie Mitglied im Haushaltsausschuss. Derzeit beginnen bereits die Konsultationen für die neue EU-Förderperiode ab 2021.

„Das Europagespräch soll unseren Unternehmen helfen, frühzeitig auf die Veränderungen auf europäischer Ebene zu reagieren sowie den Austausch zwischen Politik und Unternehmerschaft fördern, damit wir weiterhin ein starker und wachsender Wirtschaftsstandort bleiben“, erklärt Landrat Reinhard Frank.