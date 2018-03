Innenentwicklung weiter im Fokus

Anzeige

Strukturen stärken

Der Landtagsabgeordnete Prof. Dr. Wolfgang Reinhart MdL betonte: „Mit dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) wird dazu beigetragen, die Strukturen in den Kommunen im ländlichen Raum zu stärken und weiterzuentwickeln. Die Gemeinden werden dabei unterstützt, die notwendige Weichenstellungen vornehmen zu können und so die Attraktivität des ländlichen Raums zu steigern. So werden beispielsweise die Schaffung von Wohnraum und Arbeitsplätzen und die Sicherung der Grundversorgung unterstützt. Das ELR-Programm stellt dadurch ein wichtiges Instrument zur Stärkung des Ländlichen Raums dar. Es war für uns daher ein zentrales Anliegen im aktuellen Doppelhaushalt 2018/2019 eine nochmalige Stärkung des ELR umsetzen zu können. Dies ist uns erfreulicherweise auch gelungen.

Landesweit werden in diesem Jahr knapp 1200 Projekte mit einem Volumen von 67 Millionen Euro (fünf Millionen Euro mehr als im Vorjahr) aus dem ELR-Programm gefördert. Rund die Hälfte der Gelder fließt in den Förderschwerpunkt Wohnen. Damit sollen Projekte zur Aktivierung leerstehender Gebäude, zur Schaffung zeitgemäßer Wohnverhältnisse und attraktiver Ortskerne unterstützt werden. Neben der Innenentwicklung und Wohnraumförderung werden auch die Sicherung der wohnortnahen Grundversorgung mit Waren und Dienstleistungen sowie der Aufbau von Gemeinschaftseinrichtungen gefördert.

„Es freut mich daher ganz besonders, dass zahlreiche Maßnahmen im Wahlkreis Main-Tauber gefördert werden. Damit können neue Impulse und Projekte sowohl im privaten, kommunalen als auch im gewerblichen Bereich angestoßen werden“, so Hauk.

Insgesamt werden in diesem Jahr 1186 Projekte, davon 921 aus dem Förderschwerpunkt Wohnen, 59 Gemeinschaftseinrichtungen, 149 Projekte aus dem Förderschwerpunkt Arbeiten und 57 Grundversorgungsprojekte gefördert. Das angestoßene Investitionsvolumen beträgt rund 530 Millionen Euro.

Studien zum Thema Wohnraumbedarf gehen weiterhin auch im Ländlichen Raum von einem steigenden Wohnraumbedarf aus. Daher steht die Schaffung von zeitgemäßem und bezahlbarem Wohnraum weiterhin im Fokus. „Wie bereits im vergangenen Jahr, setzen wir auch in diesem Jahr die Hälfte unserer Fördermittel im Förderschwerpunkt Wohnen ein. Gute innerörtliche Bausubstanz muss erhalten bleiben. Baufällige Gebäude können für Neues Platz machen. Mit der Förderung beabsichtigen wir, über 1000 Wohneinheiten durch die Umnutzung leerstehender Gebäude und Baulückenschlüsse zu schaffen oder zu modernisieren. Beibehalten wurde der Förderzuschlag von 5000 Euro für Wohnbauprojekte mit innovativen Holzbaulösungen“, so der Minister.

Daneben stehen innerörtliche Baureifmachungen sowie die Entflechtung unverträglicher Gemengelagen im Fokus der Förderung. Mit der Programmentscheidung werden über 19 Hektar in den Ortskernen reaktivieren. Dies entspricht einer Fläche von über 26 Fußballfeldern.

„Mit der Ausweitung der Gemeinschaftsaufgabe Agrar- und Küstenschutz um die Fördermöglichkeit für Kleinstunternehmen der Grundversorgung sowie Basisdienstleistungen, fördern wir neben Dorfläden und Dorfgasthäusern auch lokale Handwerksbetriebe im Förderschwerpunkt Grundversorgung. Der Erhalt der örtlichen Nahversorgung ist uns ein wichtiges Anliegen“, betonte Minister Hauk.

Gefördert werden in Ahorn zehn Projekte mit einem Investitionsvolumen von 1 453 698n Euro und einem Zuschuss von 159 160 Euro, in Assamstadt ein Projekt mit einem Investitionsvolumen von 1,6 Millionen und einem Zuschuss von 200 000 Euro. In Bad Mergentheim werden sechs Projekte mit einer Investitionshöhe von 2,17 Millionen Euro und einem Zuschuss von 176 620 Euro gefördert, in Boxberg vier Projekte mit einer Investitionshöhe von 2604 745 Euro und einem Zuschuss von 510 240 Euro.

In Creglingen werden sechs Projekte mit einem Investitionsvolumen von 2260 869 Euro und einem Zuschuss von 270 455 Euro gefördert, in Freudenberg ein Projekt mit einem Investitionsvolumen von 123 691 Euro und einer Fördersumme von 34 520 Euro. In Großrinderfeld wird ein Projekt mit einem Volumen von 655 095 Euro und einem Zuschuss von 55 050 Euro gefördert. In Grünsfeld stehen vier Projekte mit einem Volumen von 603 010 Euro und einem Zuschuss von 126 160 Euro an, in Igersheim fünf Projekte mit einem Volumen von 1 348 603 Euro und einem Zuschuss von 423 100 Euro.

In Königheim werden fünf Projekte mit einem Volumen von 1 010 876 Euro und einem Zuschuss für 139 960 Euro gefördert, in Külsheim drei Projekte mit einem Volumen von 1 134 385 Euro und 80 000 Euro Zuschuss.

Vier Projekte erhalten in Niederstetten einen Zuschuss von 173 800 Euro bei einem Volumen von 1 504 439 Euro. In Tauberbischofsheim sind es zwei Projekte mit 866 650 Euro Volumen und einem Zuschuss von 54 750 Euro. Nach Weikersheim geht für vier Projekte und einem Volumen von 2 603 633 Euro ein Zuschuss von 432 480 Euro, nach Werbach für ein Projekt mit 5 051 571 Euro ein Zuschuss von 20 000 Euro.

Wertheim erhält für vier Projekte mit einem Volumen von 1 731 989 Euro einen Zuschuss von 118 995 Euro, Wittighausen für ein Projekt mit einem Volumen von 80 056 Euro einen Zuschuss von 17 880 Euro. Insgesamt fließen für 62 kommunale und private Projekte für drei Millionen Euro in den Kreis. pm

