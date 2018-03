Innovative Projektideen sind gesucht

Anzeige

Odenwald-Tauber.Zum sechsten Projektruf sucht der Verein Regionalentwicklung Badisch-Franken nach innovativen Projektideen, die durch Leader gefördert werden können. Leader ist ein Förderprogramm der EU und des Landes Baden-Württemberg zur Stärkung des ländlichen Raums.

22 Kommunen

Es können Vorhaben von Kommunen, Vereinen, Verbänden, Unternehmen und auch Einzelpersonen gefördert werden. Voraussetzung ist, dass diese im Gebiet der Leader-Aktionsgruppe mit ihren 22 Mitgliedskommunen umgesetzt werden und einen Beitrag zu den Zielen des Regionalen Entwicklungskonzepts (REK) in Badisch-Franken leisten.

Die Frist zur Einreichung von Projekten beginnt am 26. Februar und endet am 13. April dieses Jahres. Voraussichtlicher Auswahltermin ist der 6. Juni. Es können Vorhaben für alle fünf Handlungsfelder des Regionalen Entwicklungskonzepts eingereicht werden: Wertschöpfung durch Regenerative Energien, Zurück in den Beruf – Frauenarbeitsplätze, Lebenswerte Dörfer durch Innenentwicklung, Engagement für kulturelle und neue soziale Angebote und Arbeitsplätze durch nachhaltigen Tourismus/Positionierung als Genussregion.