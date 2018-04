Interessante Aufgabe

Anzeige

Jugendschöffinnen und Jugendschöffen müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Neben dem Besitz der deutschen Staatsangehörigkeit ist zum Beispiel der Wohnsitz im Main-Tauber-Kreis erforderlich, um in die Vorschlagsliste aufgenommen zu werden. Eine Altersbeschränkung besteht insofern, als die Bewerberinnen und Bewerber zu Beginn der Amtsperiode am 1. Januar 2019 das 70. Lebensjahr noch nicht vollendet haben dürfen, zu diesem Zeitpunkt aber mindestens 25 Jahre alt sein müssen.

Wer Interesse an der Wahrnehmung des Amtes einer Jugendschöffin oder eines Jugendschöffen hat, sollte sich ans Jugendamt Main-Tauber wenden. Dort steht Martin Frankenstein, Telefon 0 93 41 /82 54 80, oder per E-Mail an martin.frankenstein@main-tauber-kreis.de als Ansprechpartner zur Verfügung und beantwortet gern weitere Fragen. lra

