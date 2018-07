Interessante Information für die Bürger

Anzeige

Main-Tauber-Kreis.In den Karten des Energieatlasses Baden-Württemberg stehen die geplanten Maßnahmen zum Ausbau der Stromnetze online jetzt für alle Interessierten zum Abruf bereit.

Die Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) veröffentlicht hier sowohl die überregionalen geplanten Maßnahmen der Gesellschaft Netze BW als auch die regional geplanten Netzausbauvorhaben des Netzentwicklungsplans 2030 (Version 2019). Die Daten werden von den Netzbetreibern zur Verfügung gestellt.

Einzelheiten wie Trassenlängen, Art der Maßnahme und Spannungsebene können für Baden-Württemberg eingesehen werden. In den meisten Fällen erfolgt der Netzausbau in bereits bestehenden Trassen. In den Fällen, in denen der Trassenverlauf noch nicht endgültig feststeht, sind die Suchkorridore dargestellt. Der Energieatlas verlinkt für weitere Hinweise auf die entsprechenden Webseiten der Netzbetreiber. Im Energieatlas finden sich darüber hinaus auch allgemeine Hinweise zum komplexen Planungsverfahren. Kommunen sowie Bürgerinnen und Bürger können sich so an geeigneter Stelle über den Planungsfortschritt informieren. Der Stand der Netzausbauvorhaben soll jährlich aktualisiert werden.