Jazzige Weinprobe mit „Alto Forte“

Bronnbach.Eine musikalische Reise durch die Wein- Anbaugebiete des Taubertals startet am Samstag, 13. April, um 19 Uhr in der Vinothek Taubertal im Kloster Bronnbach. Die stimmungsvolle Weinverkostung wird vom Duo „Alto Forte“ begleitet. Martin Poth und Matthias Weis bilden das Duo „Alto Forte“ und präsentieren einen musikalischen Ausflug in die Welt der 30-er Jahre. Ihr Repertoire reicht dabei von Cocktail-Jazz und Swing von Benny Goodman bis zu Bossa-Nova-Klassikern. Dazu werden verschiedene Weine aus dem Angebot der Vinothek Taubertal zur Verkostung gereicht.

Eine Anmeldung ist unter Telefon 093 42 / 9 35 20 20 20 oder per E-Mail an info@kloster-bronnbach.de erforderlich. Ein Kostenbeitrag wird erhoben. lra

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 10.04.2019