Jeder Dritte leidet an Rückenschmerzen

Die Zahl der Menschen, die wegen Rückenschmerzen in ärztlicher Behandlung sind, steigt stetig. Bundesweit ist rund ein Viertel der Bevölkerung betroffen, im Main-Tauber-Kreis ein Drittel.

Main-Tauber-Kreis. Wer im Freundes- oder Kollegenkreis über Schmerzen an der Wirbelsäule oder Bandscheibe redet, findet sofort Gesprächspartner, die aus eigener, leidvoller Erfahrung berichten. Etwa jeder zweite Erwachsene in Deutschland leidet an Rückenschmerzen und etwa 25 Prozent aller Einwohner sind laut Robert-Koch-Institut (RKI) deshalb in ärztlicher Behandlung.

Über dem Landesdurchschnitt

Die Zahlen des RKI spiegeln sich auch in den aktuellen Daten der AOK-Bezirksdirektion Heilbronn-Franken wieder: Im Jahr 2017 waren im Main-Tauber-Kreis 17 726 AOK-Versicherte wegen Rückenleiden beim Arzt.

Dies ist rund ein Drittel aller Mitglieder und liegt damit deutlich über dem Landesschnitt. Die Zahlen der AOK gelten als repräsentativ, da sie mit gut 45 Prozent aller Versicherten die mit Abstand größte Krankenkasse im Land ist.

Im Jahr 2017 wurden in Baden-Württemberg rund 1,091 Millionen AOK-Versicherte wegen der Diagnose „Rückenschmerzen“ behandelt. Dies entspricht einer Quote von 25,12 Prozent aller Mitglieder. Im Main-Tauber-Kreis waren 31,6 Prozent der AOK-Versicherten betroffen.

Die Patientenzahlen entwickelten sich im Landkreis wie folgt: Von 16 075 (im Jahr 2013) über 16 677 (2014) und 16 626 (2015) kletterten sie auf 17 463 (2016) und 17 726 in 2017.

Nach Auskunft des Robert-Koch-Instituts sind gut 20 Prozent der Arbeitsunfähigkeitstage auf Rückenleiden zurückzuführen. Dies verursacht in Deutschland Kosten von etwa 17,5 Milliarden Euro jährlich. Frauen sind von Rückenschmerzen häufiger betroffen als Männer (28,60 Prozent aller Frauen und 21,44 Prozent aller Männer). Bei beiden Geschlechtern nimmt die Häufigkeit von Rückenschmerzen mit dem Alter zu.

Bei der telefonischen Gesundheitsstudie „Gesundheit in Deutschland aktuell“ (GEDA) des Robert Koch-Instituts gaben 20 Prozent der Frauen im Alter von 18 bis 29 Jahren an, fast täglich über einen Zeitraum von mindestens drei Monaten unter Rückenschmerzen gelitten zu haben. Im Alter von 60 bis 69 Jahren waren es mehr als 40 Prozent der befragten Frauen. AOK-Arzt Dr. Jan Paulus: „Zu den Hauptursachen für Rückenschmerzen zählen einseitige Belastung in Beruf und Alltag sowie die zu schwache Ausbildung der den Haltungsapparat stützenden Muskeln. Folge ist häufig eine verminderte Leistungsfähigkeit in Alltag und Beruf.“

Bewegung und Entspannung

Für diese Patienten seien mehr Bewegung und Entspannung meist die beste Medizin. Muskeln und Bandscheiben würden durch Bewegung gestärkt, die Durchblutung angekurbelt.

Regelmäßige körperliche Aktivität beuge Rückenschmerzen nachweislich vor, Entspannung wirke sich positiv auf muskuläre Verspannungen aus, so Dr. Paulus.

Sei der Rückenschmerz akut, helfe Wärme. Wichtig sei, dass der Patient schnell wieder in Bewegung komme, um so an der Ursache des Schmerzes ansetzen zu können. Daher sei es auch sinnvoll, für maximal zwei Wochen ein entzündungshemmendes Schmerzmittel einzunehmen, um den Teufelskreis aus Schmerzen und Schonung zu durchbrechen.

Wirksame Unterstützung im Kampf gegen Rückenleiden ermöglichen die kostenfreien Rückenfit-Kurse der AOK Heilbronn-Franken, die an zahlreichen Orten der Region stattfinden, so auch in Bad Mergentheim, Tauberbischofsheim, Weikersheim und Wertheim. Informationen über Termine bietet die neue Broschüre „AOK-Gesundheitsangebote Frühjahr-Sommer 2019“, die in allen KundenCentern abgeholt werden kann.

Dr. Jan Paulus: „Wer einmal Rückenprobleme hatte, sollte unbedingt aktiv werden, denn die Schmerzen werden mit größter Sicherheit wieder kommen.“ aok

© Fränkische Nachrichten, Montag, 25.03.2019