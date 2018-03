Jungen Führungsnachwuchs fördern

Anzeige

Höhepunkt war die dreitägige Exkursion nach Görlitz. Knenlein bezeichnete das vergangene Jahr als sehr erfolgreich, denn durch die Veranstaltungen tauschte sich der Förderkreis intensiv mit den Mitgliedern, Interessenten und Wirtschaftsjunioren zu wirtschaftlichen Themen in der Region Heilbronn-Franken aus.

Ebenfalls erfolgreich war die Gewinnung von Unternehmen, die Praktikumsplätze für einen Auslandsaufenthalt zur Verfügung stellten: die Unternehmen Lauda Dr. R. Wobser, Würth Industrie Service und Rauch Möbelwerke haben im vergangenen Jahr jungen Schulabgängern die Möglichkeit gegeben, im Ausland vier Wochen Einblicke in den betrieblichen Alltag zu bekommen und Erfahrung mit einer fremden Lebensweise zu sammeln. „Alle Jugendlichen kamen beseelt von ihrem Auslandsaufenthalt zurück und berichteten begeistert von ihren Erlebnissen“, so Knenlein.

Zweitägige Exkursion

In diesem Jahr stehen mehrere Betriebsbesichtigungen, das Schnupper-Bootsfahren auf dem Main, kulturelle Veranstaltungen und die zweitägige Exkursion Ende September nach Coburg auf dem Programm. Aber auch das Mentorenprogramm, bei dem Mitglieder des Förderkreises sich intensiv mit Mitgliedern der Wirtschaftsjunioren zu spezifischen Themen individuell austauschen, verspricht sehr gut angenommen zu werden.

Gesponserte Auslandspraktika

Erneut ist es gelungen, wieder drei Unternehmen zu begeistern, die Praktikumsplätze an Gymnasiasten vergeben: die Weinig AG mit einem Praktikum in Frankreich, die Kurtz-Ersa Gruppe mit einem Praktikum in Hongkong und die UFT Umwelt und Fluid- Technik GmbH mit einem Praktikum in Frankreich werden Jugendliche sponsern und unterstützen.

Im seinem Grußwort lobte Björn Ziemehl von den Wirtschaftsjunioren zum Abschluss die sehr gute Zusammenarbeit von Förderkreis und Wirtschaftsjunioren. Das zeige sich bei der Planung und Organisation von Veranstaltungen und bei der Gewinnung von jungen Führungskräften, die sich für die Arbeit der Wirtschaftsjunioren interessieren. „Der Förderkreis gibt wichtige Hilfestellungen und Anregungen“, versicherte Ziemehl. wij

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 29.03.2018