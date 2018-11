Main-Tauber-Kreis/Heilbronn.Die Württemberger Jungwinzer bringen frischen Wind und neue Ideen. Am Wochenende organisierten sie unter der Schirmherrschaft von Landwirtschaftsminister Peter Hauk die erste Weinshow in der Heilbronner „Harmonie“ und das Konzept ging auf.

An beiden Tagen strömten die Besucher, um sich über das breitgefächerte Angebot des Weinanbaugebietes Württemberg zu informieren.

Über 60 Betriebe vom Bodensee bis zum Taubergrund zeigten alles zu den Themen Wein und Kulinarik. Ergänzt wurde das Weinangebot von Genussausstellern aus der ganzen Region, dazu gab es ein vielfältiges Seminarangebot und zwei Verkostungszonen, die an beiden Tagen von den Weinliebhabern stark frequentiert waren. Marta Walz, eine der Initiatorinnen der neuen Präsentationsform, fasste zusammen, was sich hinter der Idee verbirgt: „Wir sind die neue Winzergeneration in Württemberg und haben Spaß an unseren Projekten. Wir können unser Anbaugebiet über die Grenzen hinaus präsentieren und mit unserem Weinen überzeugen, denn wir kennen die Welt und lieben unsere Heimat“.

Vor allem die junge Generation will man mit der neuen Präsentationsform ansprechen, was auch gelang. So sah es auch die Staatssekretärin im Stuttgarter Landwirtschaftsministerium, Friedlind Gurr-Hirsch, die 1976 selbst die Krone der Württemberger Weinkönigin trug und von 1976 bis 1977 Deutsche Weinkönigin war. „Eine junge, frische und unkomplizierte Veranstaltung, die sich als echter Kommunikator etablieren kann“. Die Kombination Wein und Brot symbolisiere einen vielversprechenden Neuanfang, der mit einem tollen Jahrgang 2018 gekrönt werde und sie freue sich, dass junge Wengerter die Verantwortung übernehmen. Die erste Weinshow war eingebettet in einen Genießermarkt mit Ausstellern aus der ganzen Region, eine Verkostungszone, den Weißburgunder Aromenparcours, in dem die Besucher ihre Sinne schulen konnten.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 13.11.2018