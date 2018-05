Anzeige

Oesfeld.Die Frauengemeinschaft sowie die Freiwillige Feuerwehr Oesfeld veranstalten auch in diesem Jahr an Christi Himmelfahrt (10. Mai) das Kapellenfest am „Fürstenbild“. Die Kapelle befindet sich im Wald zwischen Oesfeld und Harthausen. Um 13.30 Uhr beginnt das Fest mit einer Andacht, im Anschluss ist Bewirtung.