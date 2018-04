Karriere daheim bei Weltmarktführern

Anzeige

Die Themen des Vortrags erstrecken sich von geschichtlichen Hintergründen und der Infrastruktur über Branchen und wichtige Wirtschaftsstandorte bis zu aktuellen Daten des Arbeits- und Ausbildungsmarktes. „Wir achten darauf, dass sowohl über die hier ansässigen Weltmarktführer als auch über den Mittelstand und das leistungsstarke Handwerk informiert wird“, erklärt Wirtschaftsdezernent Jochen Müssig vom Landratsamt Main-Tauber-Kreis. In den Vortrag fließen auch Filmsequenzen aus dem Standortfilm „Main-Tauber-Kreis – Alles nur Fechter?“ ein. Hier kommen bekannte Persönlichkeiten aus dem Main-Tauber-Kreis wie der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees, Dr. Thomas Bach, oder Fernsehkoch Ralf Zacherl zu Wort.

Die Schüler erhalten Informationen zu Unternehmen und Handwerksbetrieben aus dem direkten räumlichen Umfeld der Schule. Ebenso werden die Duale Hochschule Baden-Württemberg mit ihrem Campus in Bad Mergentheim sowie die Universitäten und Hochschulen im näheren Umkreis vorgestellt. Auf diese Weise möchte die Kreis-Wirtschaftsförderung das Wissen über die Wirtschaftsstruktur im Landkreis erhöhen und junge Menschen dafür begeistern, ihre berufliche Karriere in der Region zu beginnen. In konkreten Beispielen wer-den auch Arbeitswege und Lebenshaltungskosten im Main-Tauber-Kreis mit denen in großen städtischen Ballungszentren verglichen – ein Vergleich, der freilich klar zugunsten des Main-Tauber-Kreises ausfällt. Abschließend gibt der Referent den Schülern Tipps, wo sie sich weiter über ihre Berufswahl informieren können. Insgesamt ist der Vortrag ein Beitrag im Rahmen der Initiative „Karriere daheim“.

Informationen zum Wirtschaftsstandort Main-Tauber-Kreis, zur „Karriere daheim“ und zu dem Vortrag „Von Weltmarktführern und der Karriere daheim“ gibt es beim Landratsamt Main-Tauber-Kreis, Gartenstraße 1, Tauberbischofsheim, Telefon 0 93 41 / 82 57 08, E-Mail: wirtschaftsfoerderung@main-tauber-kreis.de und unter www.main-tauber-kreis.de/wirtschaft. Interessierte können den Vortrag auch unter www.main-tauber-kreis.de/veröffentlichungen ansehen und herunterladen. lra

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 06.04.2018