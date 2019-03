Kinderschutz ist Riesenthema

Main-Tauber-Kreis.Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit und die Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit sind präventive Angebote für Jugendliche und junge Erwachsene. Dazu gehöre auch die Schulsozialarbeit, die weiterentwickelt worden war und nunmehr 20 Vollzeitstellen im Landkreis umfasse, so Jugendamtsleiter Martin Frankenstein.

Er gab dem Jugendhilfeausschuss einen Rück- und einen Ausblick auf die Arbeit seines Amts. 625 individuelle Hilfen habe es im Main-Tauber-Kreis im vergangenen Jahr gegeben, 31 mehr als im Vorjahr. Bei der Förderung in der Kindertagesbetreuung sei eine Konsolidierung eingetreten. Die Zahl sank für das Jahr 2018 um 23 auf 767 Kinder. 480 davon wurden in Kindertageseinrichtungen, 287 in der Kindertagespflege betreut.

Ein Zuschussantrag beim Kommunalverband für Jugend und Soziales sei gestellt worden, um zu analysieren, wie schwierige, verhaltensauffällige und kaum tolerierbare Kinder, die teilweise ihren Betreuungsplatz gekündigt bekommen, gefördert werden können. „Wir wollen herausfinden, wo das Problem liegt“, so Frankenstein. Drei Kommunen – Wertheim, Lauda-Königshofen und Tauberbischofsheim – hätten sich bereit erklärt teilzunehmen. Interessant wäre in jedem Fall Wertheim, weil hier alle Einrichtungen vorhanden seien und repräsentativ für den Kreis untersucht werden könnten.

Bei den Unterhaltsvorschussleistungen kam es durch die gesetzliche Ausweitung wie vermutet zu einer Steigerung. Waren es 2017 noch 723 Fälle, kletterte deren Zahl bis zur Jahresmitte auf 910 und erreichte zum Jahresende 951 Vorschussleistungen.

Manfred Schaffert (CDU) regte an, die Rückgriffquote von 30 Prozent zu erhöhen. Dass diese bundesweit rückläufig sei, habe die familienministerin bereits festgestellt, so Martin Frankenstein. Im Jugendamt fehle es bei den ohnehin stark gestiegenen Fällen schlichtweg an Personal, um allen säumigen Zahlern kontinuierlich und mit Nachdruck nachzugehen.

Kein Thema mehr sei die Vormundschaft für unbegleitete minderjährige Ausländer, da nahezu alle Vormundschaften beendet seien.

Als wichtiges Feld in der Arbeit des Jugendamts stellte dessen Leiter den Kinderschutz dar. Im vergangenen Jahr habe es 161 Meldungen, sechs mehr als im Vorjahr, gegeben. 56 Prozent davon gaben Hinweise auf Vernachlässigung, 6,4 Prozent auf sexuellen Missbrauch, 34 Prozent auf körperliche Misshandlungen und 10,6 Prozent aus sonstigen Gründen. Die meisten Hinweise kämen von der Polizei, so Frankenstein. Gerade beim Thema Vernachlässigung sei es eine Riesenaufgabe eine Bewertung vorzunehmen, weil es die klare und brutale Misshandlung nicht gibt. hvb

