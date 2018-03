Klar gegen Große Koalition

Anzeige

Main-Tauber-Kreis.Auch den Jusos im Landkreis reichen die Ergebnisse der Koalitionsverhandlungen nicht für eine Neuauflage des Regierungsbündnisses aus SPD, CDU und CSU aus.

Neben Zweifeln zu einer wirklichen Erneuerung der Partei in einer abgewählten großen Koalition, sehen sie wesentliche Forderungen aus Wahlprogramm und Bundesparteitagsbeschlusslage nicht umgesetzt. So würde sich das Ende der Zwei-Klassen-Medizin und die Wiedereinsetzung des Familiennachzuges für Bürgerkriegsflüchtlinge prak-tisch nicht, die Abschaffung der sachgrundlosen Befristung von Arbeitsverträgen nur unzureichend im Koalitionsvertrag widerspiegeln. Statt klare Leitlinien für die Zukunft aufzustellen und eine schlagkräftigen Strategie gegen aufstrebende politische Kräfte von rechts zu etablieren, verliere sich der Koalitionsvertrag in Prüfaufträgen und Kommissionen, welche eher auf ein „Weiter so“, als auf eine zukunftsgerichtete Politik schließen lassen.

Auch die staatspolitische Verantwortung könne nach Auffassung der Jungsozialisten nicht über diesen wesentlichen Mangel hinwegsehen. Letztendlich seien es die Jamaika-Parteien, die jetzige Lage verantwortlich sei, weshalb sich die SPD nicht zum Steigbügelhalter für eine erneute Kanzlerschaft von Angela Merkel machen müsse, so die SPD-Jugendorganisation in einer Pressemitteilung von ihrer Mitgliederversammlung.