Kleinod „hinter der Stood“

Anzeige

Röttingen.„Es ist eine tolle Bereicherung für Röttingen“ mit diesen freudigen Worten begann Günter Rudolf die offizielle Übergabe der zwei Bänke plus kompletter Sitzgruppe am Rundwanderweg „Hinter der Stood“. Es ist schon längst kein „Geheimtipp“ mehr, der vom ehemaligen zweiten Bürgermeister Anton Engelhardt initiierte Aussichtspunkt. „Hinter der Stood“ (Hinter der Stadt), so nennt Engelhardt den neuen kleinen Aussichtpunkt auf das Taubertalstädtchen Röttingen.

Den neuen Ruheplatz hat er in den letzten Monaten zugänglich gemacht und zu einem Kleinod werden lassen. Der Landwirt und Winzer ist einer der besten Kenner Röttingens und seiner Gemarkung. Oftmals führte sein Spaziergang durch die Weinberge an der ehemaligen Aussichtsbank vorbei. Doch diese wurde vor einigen Jahren entfernt, weil Hecken und die zwischenzeitlich in die Höhe geschossenen Bäume den Blick auf das schöne Weinstädtchen verhinderten. Daher schweifte er vor rund zwei Jahren einmal von seinem üblichen Rundgang ab und bestieg einen Steinriegel.

„Stoodblick“ geboren

Von diesem Ausblick war er so begeistert, dass er sich sofort vornahm, „Das soll nicht mein Geheimnis bleiben“. Er fragte die beiden Grundstückseigentümer, ob er hier einen Blickpunkt anlegen darf. Nach einer Ortseinsicht, bei der er seine Pläne vorstellte, stimmten diese zu. Damit war der „Stoodblick“ geboren. Was wäre solch ein schöner Aussichtpunkt auf die Altstadt von Röttingen mit seiner historischen Stadtmauer mit Stadttürmen, barockem Rathaus und Stadtpfarrkirche ohne Ruheplatz. Eine Sitzgruppe von Zuhause diente als kleiner Rastplatz. Nicht nur der herrliche Ausblick auf die Europastadt und das Käppele ist einmalig, sondern das gesamte Flair rundherum. Vor allem der Blick durch den Stockausschlag einer alten Eiche ist traumhaft.