Klimaschutzmanager fehlt

Main-Tauber-Kreis.Rainer Moritz von den Bündnisgrünen stellte bei seiner Rede den Klimaschutz in den Mittelpunkt. Seine Begründung: „Hier werden die Grundlagen für die Zukunft gelegt.“

Er lobte das im Sommer beschlossene Klimaschutzkonzept, dem jetzt ein zweiter Schritt folgen müsse: Die konkrete Umsetzung. Er nannte eine lange Liste der für das kommende Jahr geplanten Maßnahmen, darunter die Entwicklung der Kampagne zur Nutzung der Solarenergie unter Eigenstromnutzung, den Aufbau eines Wärmekatasters oder den stufenweisen Aufbau der Photovoltaik.

Auf die Erfolgsbilanz dieser ehrgeizigen Projekte seien die Grünen gespannt, denn sie seien fest davon überzeugt, dass dies ohne eine gewisse Personalausstattung nicht möglich sei. Doch der geforderte Klimaschutzmanager, der diese Querschnittaufgabe koordinieren soll, sei nicht bewilligt, die Energieberatung in die Kernverwaltung integriert worden. Dabei, so Rainer Moritz, wäre eine Stelle mehr in diesem Bereich bei der Vielzahl an Aufgaben zwingend notwendig gewesen. Stattdessen, monierte Moritz, müsse die frisch eingestellte Energieberaterin im Hochbau aushelfen. hvb

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 14.12.2018