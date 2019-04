Körper, Geist und Seele etwas Gutes tun

Igersheim/Weikersheim/Niederstetten.Die VHS bietet im Mai folgendes Kursangebot.

Igersheim

Frühjahrscheck fürs Fahrrad – Keine Angst vor Plattfuß & CO. Samstag, 4. Mai, 9.30 bis 12 Uhr mit Günther Fischer, Alte Grundschule Igersheim, ein Termin.

Bekömmliches Kochen: An diesem Vormittag geht es um die allgemeine Darmgesundheit und wie man diese erhalten kann. . Samstag, 4. Mai, 10 bis 13.30 Uhr mit Martina Gutschick-Hellinger, Schauküche im Einrichtungshaus Wiedemann in Igersheim, ein Termin.

Babymassage für Babys zwischen sechs Wochen und sechs Monaten: Das Massagekonzept der Deutschen Gesellschaft für Babymassage umfasst neben indischen Griffen auch schwedische Techniken, Aspekte der Reflexzonentherapie und Entspannungsübungen aus dem Yoga. Ab Mittwoch, 8. Mai, 10 bis 11.30 Uhr mit Margit Hayn, Hebammenpraxis, vier Termine.

Yoga für Senioren: Viele Yogahaltungen können so angepasst werden, dass es älteren Menschen leicht fällt, diese zu üben. Die Asanas (Körperübungen) werden meist auf oder mit einem Stuhl geübt. Ab Mittwoch, 8. Mai, 10.15 bis 11.30 Uhr mit Eva-Maria Hellinger, Alte Grundschule Igersheim, fünf Termine.

Eutonie – ein Übungsweg körperlicher Selbsterfahrung: In der Eutonie wird auf vielfältige Weise dazu angeleitet, den eigenen Körper im Liegen, Sitzen, Stehen und Gehen zu spüren. Ab Mittwoch, 8. Mai von 19.30 bis 21 Uhr mit Helga Haupt. Kulturhaus Igersheim, acht Termine.

Jetzt ran an den Computer - Grundkurs: Ein Einstieg in die Welt des Computers für alle, die noch keine oder nur wenig Erfahrung im Umgang mit dem PC haben. An zwei Wochenenden Freitag und Samstag, ab 10. Mai. Freitag von 16 bis 18.15 Uhr, Samstag von 10.30 bis 12.45 Uhr mit Lothar Bankwitz. Hauptschule Igersheim, vier Termine.

Jetzt ran an den Computer-Aufbaukurs: Für einen sicheren Umgang mit Computer und Internet. An zwei Wochenenden Freitag und Samstag, ab 31. Mai. Freitag von 16 bis 18.15 Uhr, Samstag von 10.30 bis 12.45 Uhr mit Lothar Bankwitz. Hauptschule Igersheim, vier Termine.

Krav Maga – Selbstverteidigung: Krav Maga ist ein äußerst effizientes Selbstverteidigungssystem, das ursprünglich aus Israel stammt. Freitag, 10. Mai von 17 bis 21 Uhr und Samstag, 11. Mai von 9 bis 13 Uhr mit Torsten Specht. Alte Grundschule Igersheim.

Vogelstimmenwanderung mit der Naturschutzgruppe: Mitte Mai besteht die größte Chance, gesangsaktive Vögel zu hören. Während der Führung werden die verschiedenen Vogelstimmen erläutert. Sonntag, 12. Mai, 6 bis 8.30 Uhr mit Peter Mühleck, Treffpunkt: Parkplatz unterhalb der Tauberbrücke in Igersheim, ein Termin.

„Einsamkeit in einer lauten Welt“: Keiner gibt es zu und betroffen sind unglaublich viele Menschen – Einsamkeit. Welche Auswirkungen Einsamkeit hat, wissen die Wenigsten. Donnerstag, 16. Mai, 19.30 bis 21 Uhr mit Christine Krokauer, Kulturhaus, ein Termin.

Ortsrundgang durchs historische Igersheim: Igersheims geschichtsträchtiger Weg war während der Deutschordenszeit nicht ganz unbedeutend. Samstag, 18. Mai, 14.30 bis 16.30 Uhr mit Georg Jetzinger, Treffpunkt: Möhlerplatz Igersheim, ein Termin.

Mein Müsli: Als der ideale Start in den Tag oder als Energieschub für zwischendurch – Müslis liegen voll im Trend. Samstag, 25. Mai, 9 bis 11.15 Uhr mit Diplom Ökotrophologin Sabine Wecker, Schauküche im Einrichtungshaus Wiedemann in Igersheim, ein Termin.

Weikersheim

Zumba: tanzen, schwitzen, Rhythmus spüren: Ab Dienstag, 30. April, 18.30 bis 19.30 Uhr mit Theresa Rudolf, Alte Turnhalle Weikersheim, zehn Termine; Ab Freitag. 3. Mai, 19 bis 20 Uhr mit Eglis Krüger, Alte Turnhalle Weikersheim, zehn Termine.

Führung durch die Schlossmühle: Der Besucher bekommt einen Einblick in die über 900-jährige Geschichte der Schlossmühle in Laudenbach. Donnerstag, 9. Mai, 18 bis 19.30 Uhr mit Johannes Röder, Treffpunkt ist an der Schlossmühle.

Klöppeln – ein altes Handwerk: In gemütlicher Runde werden Sie in das alte Handwerk des Klöppelns eingeführt. Ab Donnerstag, 9. Mai, 19.30 bis 21.30 Uhr mit Barbara Dengler, vhs Zentrum, neun Termine. Abendspaziergang mit Vogelstimmenführung: Peter Mühleck wird bei einer Rundwanderung auf die gefiederten Sänger aufmerksam machen. Freitag, 17. Mai, 18.30 bis 19.30 Uhr, Treffpunkt ist der Sportplatz in Laudenbach, ein Termin.

Tauberschwarzwanderung rund um Laudenbach: Bei der Wanderung erhält man interessante Informationen über den Weinbau und die Geschichte der autochthonen Rebsorte Tauberschwarz und kann die Sorte auch verkosten. Samstag, 18. Mai, 14 bis 17 Uhr mit Paul Mayser, Treffpunkt ist der Julius-Echter-Keller in Laudenbach, ein Termin.

Mit dem eigenen Laptop vertraut werden: Ein Praxiskurs, der sich nach dem Kenntnisstand der Teilnehmer richtet. Ab Montag, 27. Mai, 17 bis 19.15 Uhr mit Lothar Bankwitz, vhs Zentrum Weikersheim, zwei Termine.

Niederstetten

Hatha Yoga: Ein Weg, um körperliche Entspannung und geistige Stabilität zu finden ist Yoga. Ab 2. Mai, 17 bis 18 Uhr mit Simone Rohner, Alte Schule, acht Termine.

Rücken-Fit: Mit funktioneller Gymnastik, Wahrnehmungsübungen und Stretching schafft man den notwendigen Ausgleich für einen rückenstrapazierten Alltag. Ab 6. Mai, 16.55 bis 17.55 Uhr, 18 bis 19 Uhr, 19.05 bis 20.05 Uhr mit Birgit Weiler Alte Turnhalle, ab 2. Mai, 19 bis 20 Uhr, Sporthalle, Halle 4, je neun Termine.

Bodyfit: Mit vielen Übungen wird den Pfunden der Kampf angesagt, die Muskulatur gestärkt und der Körper gestrafft. Nadin Ihlow ab 7. Mai, 18 bis 19 Uhr, Sporthalle, neun Termine, ab 8. Mai, 19.30 bis 20.30 Uhr, acht Termine.

Tanze dich schlank und fit: Mit viel Spaß wird zu unterschiedlichen Tanzstilen getanzt und der Body dabei in Form gebracht. Ab 7. Mai, 19.30 bis 20.30 Uhr mit Nadin Ihlow, Sporthalle, Neue Halle 4, neun Termine.

Wildkräuterwanderung: Hier lernt man die frischen und gesunden Kräuter kennen und erfährt mehr über die gesunden Inhaltsstoffe und wie sie in der Küche verwendet werden können. 18. Mai, 15 bis 17 Uhr mit Brigitte Mohr, Niederrimbach 34, Creglingen, ein Termin.

Kulinarische Weltreise-Grillkurs: Auf einer kulinarischen Weltreise geht es durch die Grill- und Barbecue-Welt. In der Kursgebühr sind alle Speisen, Getränke in seminarüblichem Umfang und die Rezepte enthalten. „Mein Garten-Shop“, Freitag, 24. Mai, 18 bis 23 Uhr, „Mein Garten“ Adolzhausen, ein Termin.

