Kollegen sollten nicht wegschauen

„Alkohol am Arbeitsplatz“ lautet das Thema einer bundesweiten Aktionswoche der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen, an der sich auch die AGJ-Suchtberatung des Main-Tauber-Kreises beteiligt.

Main-Tauber-Kreis. „Alkohol verursacht in Deutschland in allen Lebensbereichen weitaus größere Probleme als andere Suchtmittel – auch in der Arbeitswelt“, geben die Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen (DHS) und die AGJ-Suchtberatung des Main-Tauber-Kreises zu Bedenken. Daher wollen beide mit der zum siebten Mal stattfindenden Aktionswoche „Alkohol? Weniger ist besser!“ über gesundheitliche, psychische und soziale Risiken eines unbotmäßigen Alkoholkonsums informieren. Die diesjährige Aktionswoche dreht sich um das Thema „Alkohol am Arbeitsplatz“.

Laut Schätzungen betrage die Quote an Alkoholsüchtigen unter Arbeitnehmern rund fünf und bei Führungskräften sogar bis zu zehn Prozent, berichten die AGJ-Projektleiterin Gisela Authmann-Bopp und Michael Goldhammer, Leiter der AGJ-Suchtberatung im Main-Tauber-Kreis.

Die Folgen seien unter anderem deutlich mehr Fehlzeiten, weniger Arbeitsleistung und schlechtere Arbeitsqualität. Daher sei ein Ziel der Aktionswoche, sowohl Arbeitgeber und Vorgesetzte als auch Arbeitnehmer für das Thema „Alkohol am Arbeitsplatz“ zu sensibilisieren. „Alkoholprobleme entwickeln sich über lange Zeit und bleiben zu Beginn oft unbemerkt“, berichtet Authmann-Bopp. Früher oder später werde ein zu hoher Alkoholkonsum zum Problem, und zwar nicht nur im privaten Bereich und sozialen Umfeld, sondern zunehmend auch am Arbeitsplatz. Wenn ein Mitarbeiter womöglich oder tatsächlich Alkoholprobleme habe, werde das Thema jedoch oft tabuisiert.

Mögliche Motive dafür seien zum Beispiel eine erhöhte Hemmschwelle, Angst vor einem Verlust des Firmenrenommees, falsches Verständnis oder mangelnde Information. „Was machen wir mit jemandem, den oder die wir jahrelang mitgetragen haben?“, laute immer wieder eine Frage. „Jeder muss sich erst mit seinem eigenen Alkoholkonsum auseinandersetzen und seine eigene Haltung dazu finden, bevor er das Gespräch mit einem Betroffenen sucht“, verdeutlicht die AGJ-Fachexpertin.

Generell gelte, nicht wegzuschauen und zu schweigen, sondern hinzuschauen und die Thematik konkret zu benennen, wenn der Verdacht auf ein Suchtproblem eines Mitarbeitenden oder Kollegen vorliege, auch wenn Betroffene oft auf das Ansprechen abwehrend, verärgert oder mit weiterem Rückzug reagieren. „Vorgesetzte sind sogar verpflichtet, mögliche Suchtprobleme bei Mitarbeitern anzusprechen, denn Unternehmen müssen ihrer Verantwortung und Fürsorgepflicht nachkommen“, hebt Authmann-Bopp hervor.

Es sei ratsam, das Gespräch mit Betroffenen zu suchen, wenn Verdachtsmomente oder Beobachtungen gegeben seien, zumal Betroffene gegebenenfalls Hilfestellung benötigten. Oft komme erst etwas in die Gänge, wenn Konsequenzen drohten. Für ein Vertrauensgespräch zwischen einem Kollegen oder Vorgesetzten und einem Betroffenen hat die DHS eine Broschüre mit einem Leitfaden erarbeitet, ebenso für Hinweise und Merkmale zum Erkennen einer Alkoholsucht eines Mitarbeiters.

„Wir erheben keinen Zeigefinger, sondern bieten Beratungen für Firmen beispielsweise zu Betriebsvereinbarungen zu den Themen Alkohol und Rauchen an“, erklärt die AGJ-Projektbetreuerin. Eine wichtige Voraussetzung für die Akzeptanz einer Vereinbarung über ein Alkoholverbot am Arbeitsplatz sei, dass sie von Firmenleitung und Betriebsrat gemeinsam erarbeitet werde. Darüber hinaus offeriere die AGJ Schulungen für Führungskräfte zum Thema „Sucht in Betrieben“. Arbeitgebern gehe es zudem häufig um Fragen beim Umgang mit Alkohol bei Betriebsfeiern oder in Getränkeautomaten und Kantinen.

Ergänzend weist Authmann-Bopp darauf hin, dass nicht unbedingt tatsächlich eine Alkoholsucht Ursache für entsprechende Symptome wie zum Beispiel Zittern oder Gleichgewichtsstörungen sein müssen, sondern womöglich eine andere Erkrankung der Grund sein könne, wobei auch hier der Arbeitgeber seine Verantwortungspflichten zu erfüllen habe.

Nicht an den Pranger stellen

„Es geht nicht darum, jemanden an den Pranger zu stellen, sondern Betroffenen zu helfen“, unterstreicht die Suchtberaterin. Dazu zähle auch, keine Diagnose zu stellen, sondern lediglich Wahrnehmungen und bestimmte Verhaltensweisen anzusprechen.

Auf Einladung der Gesundheitsholding Tauberfranken wird die AGJ-Suchtberatung Main-Tauber-Kreis am Dienstag, 21. Mai, am Krankenhaus in Tauberbischofsheim und am Donnerstag, 23. Mai, am Caritas-Krankenhaus in Bad Mergentheim jeweils von 11 bis 15 Uhr an einem Stand über diese Thematik informieren. Zu den Inhalten zählen neben Informationen unter anderem Hinweise auf mögliche Ansprechpartner sowie ein Selbsttest, an dem jeder seinen Alkoholkonsum prüfen und kritisch hinterfragen kann.

Weitere Informationen und Kontakt: AGJ Suchtberatung Main-Tauber-Kreis, Schmiederstraße 25, 97941 Tauberbischofsheim, Telefon 0 93 41/89 73 70, Fax 0 93 41/ 89 73 76, E-Mail: suchtberatung-maintauberkreis@agj-freiburg.de.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 21.05.2019