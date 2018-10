Kontroverse Diskussion

Main-Tauber-Kreis.Bei vier Nein-Stimmen beschloss der Kreistag, den Eigenbetrieb Kloster Bronnbach zum 1. Januar 2020 in den Kernhaushalt des Landkreises einzugliedern. Geschuldet sei dieser Schritt der kaufmännischen Buchführung, die mittlerweile auch im Kernhaushalt praktiziert werde, dem neuen Aufgabenbereich durch die Generalverpachtung sowie besseren Steuerungsmöglichkeiten.

Gunter Schmidt (Bündnis90/Die Grünen) wandte sich vehement gegen die Eingliederung zum jetzigen Zeitpunkt. Es gebe keinen Grund, diese Balance aus Kultur und Gastronomie aufzugeben, die ein Tandemsystem darstelle. Die Veranstaltungen im Kloster zeichneten sich durch hohe Diversität in einer intensivierten Aura aus. Bei den Besucherzahlen im Kloster, in der Vinothek und im Klosterladen sei eine Steigerung festzustellen. Bei einer Bildungs- und Kultureinrichtung stelle sich immer die Frage, inwieweit man bereit sei, pro Jahr eine gewisse Summe draufzulegen. Im ersten Jahr der Generalverpachtung, die er als genial bezeichnete, sei es nicht sinnvoll, die Eingliederung in den Kernhaushalt zu realisieren.

Renate Gassert (SPD) begründete ihr Nein mit Fragen zur Personaldecke, zur Chance von Kloster Bronnbach im großen Kulturtopf des Kreises und zur Chance von Kloster Bronnbach als Kulturgut gegenüber dem Hotelbetrieb. Zudem monierte sie, dass die Argumentation der Landkreisverwaltung zur Eingliederung des Eigenbetriebs auf einem Gutachten aus dem Jahr 2014 beruhe.

Thomas Kraft (SPD) stellte fest, dass über allem die Frage schwebe, inwieweit durch eine Eingliederung die Eigenständigkeit der Arbeit im Kloster eingeschränkt werde. Er bat um große Offenheit bei einer solchen Diskussion.

Klaus Kornberger (Freie Wähler) sieht für seine Fraktion das Argument von einem geringeren Verwaltungsaufwand als das Entscheidende. Die Kulturschaffenden könnten sich weiter auf ihr Kernthema konzentrieren – den Besuchern sei egal, wer was wie verwalte.

Ein Eigenbetriebsleiter habe zwar mehr Kompetenzen als ein Amtsleiter, gestand Landrat Reinhard Frank zu. Letzterer erhalte aber eine „eine ordentliche Zuständigkeit“ Er versprach, dass es keine Qualitätseinbußen geben werde. hvb

