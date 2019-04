Konzerte zum Abschluss eines großen Projekts

Main-Tauber-Kreis.Den Abschluss der Probenwoche des Kreisjugendblasorchesters in der Kaufmännischen Schule Tauberbischofsheim bilden die zwei Konzerte am heutigen Samstag um 19.30 in der Reicholzheimer Festhalle und am morgigen Sonntag um 15.30 Uhr in der Wandelhalle Bad Mergentheim. Unter der Leitung von Julia Köstlin und mit den Dozenten Michael Geiger, Hubert Holzner, Ralf Schweizer, Simone Werner und Martin Scheffel wurde gemeinsam mit den Jugendlichen ein anspruchsvolles und vielseitiges Programm erarbeitet. Rund 70 junge Musikerinnen und Musiker präsentieren Stücke von Fritz Neuböck über John Williams bis zu Leonard Bernstein und Ed Sheeren. Bereits zum dritten Mal kommt damit ein Projekt zum Abschluss, dass junge Menschen für das gemeinsame Musizieren begeistert und ihnen einiges an Probenfleiß abfordert. Selbst die Solisten stammen aus den eigenen Reihen. Bild: Mittnacht

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 27.04.2019