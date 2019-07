Kooperation für digitale Infrastruktur

Der flächendeckende Ausbau der Region mit hochleistungsfähigem Glasfaserkabel muss schnellstens auf den Weg gebracht werden, fordert die IHK.

Main-Tauber-Kreis. In ihrer fünften Sitzung der Wahlperiode 2018/2022 verabschiedeten die Mitglieder der Vollversammlung der IHK Heilbronn-Franken eine Resolution, in der sie die Forderung nach der Gründung einer regionalen Gigabit-Allianz zum Ausdruck bringen. Um im Bereich hochleistungsfähiger Internetverbindungen im Vergleich zu anderen Regionen nicht noch weiter Boden zu verlieren, sei es „fünf vor Zwölf“, und mit der Schlusslichtposition will man sich nicht länger abfinden. Der flächendeckende Ausbau der Region mit dem hochleistungsfähigen Glasfaserkabel müsse schleunigst zusammen mit den Telekommunikationsunternehmen in einem umfangreichen Digitalisierungsprojekt für Wirtschaft und Gesellschaft realisiert werden, sonst nehme die Entwicklung in Heilbronn-Franken großen Schaden, so die Befürchtung des IHK-Präsidenten, Professor Dr. Harald Unkelbach.

Konzertierte Aktion

In einer konzertierten regionalen Aktion, gemeinsam mit den Landkreisen Heilbronn, Schwäbisch Hall, Hohenlohe und Main-Tauber, den Städten und Gemeinden, dem Regionalverband Heilbronn-Franken, der Handwerkskammer, der Netzbetreiber sowie des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration Baden-Württemberg fordert die IHK in enger Kooperation mit der privaten Wirtschaft bis spätestens 2025 für alle Unternehmen in Gewerbegebieten und die Hälfte aller privaten Haushalte den Zugang zum Hochgeschwindigkeitsinternet im Gigabereich auf Glasfaserbasis. Bis 2030 sollen 90 Prozent aller Haushalte versorgt sein.

„Eine Resolution verabschieden ist eine Sache, sie auch in den entscheidenden Gremien zu propagieren und zeitnah umsetzten eine andere“, meldete sich Paul Gerig, Vollversammlungsmitglied aus dem Main-Tauber-Kreis, zu Wort. Er regte daher an, einen „Kümmerer“ zu benennen, der die notwendigen Kontakte herstellen soll, damit man möglichst schnell in die Realisierungsphase einsteigen könne. Wenn diese Rolle von der Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WHF) übernommen werde, wie in der Sitzung von der IHK-Spitze zu hören war, sei man auf dem richtigen Weg.

Präsident Unkelbach und IHK-Hauptgeschäftsführerin Elke Döhring zeigten in ihren Beiträgen nochmals die ganze Thematik auf und verdeutlichten, dass die Region beim Breitband- und Mobilfunkausbau zunehmend den Anschluss verliere.

Die Versorgung mit leistungsfähigen Breitbandanschlüsse sei aber schon längst ein Schlüsselkriterium bei der Standwortwahl von Wirtschaftsunternehmen. Ganz eng damit verbunden sei auch der 5G-Ausbau, der ohne das Glasfaserkabel nicht möglich sei.

In einem Vortrag informierte der Geschäftsführer der Gigabit-Region Stuttgart GmbH, Hans Jürgen Bahde, die Vollversammlung über die positiven Erfahrungen, die man in der Landeshauptstadt mit der geplanten kooperativen Vorgehensweise gemacht hat. Voraussetzung seien klare Ausbauziele und ein faires Private Public Partnership-Modell. Die Resolution wurde einstimmig verabschiedet und soll umgehend an die vorgesehenen Akteure verschickt werden.

Digital Hub

In der Sitzung informierte Präsident Unkelbach auch über den aktuellen Stand der drei Beitragsanfechtungsklagen. Die Kammer werde vorerst nicht reagieren, sondern warte die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts ab, bei dem die Sache jetzt anhängig sei.

Erfreut zeigte sich der Präsident über den Förderbescheid des Wirtschaftsministeriums Baden-Württemberg für die Einrichtung eines Digital Hub in der Nähe der Reinhold-Würth-Hochschule am Campus Künzelsau über rund eine Million Euro. Mit den Zusagen der regionalen Wirtschaft über eine weitere Million Euro können einerseits die Unternehmen beim Prozess der digitalen Transformation unterstützt und die Herausbildung neuer Wertschöpfungsnetzwerke forciert werden. Andererseits soll das Hub auch ein Ort für Neues werden, in dem die Gründungskultur belebt und gestärkt wird. Die Einweihung erfolgt am 16. September. Das Digital Hub in Künzelsau soll auch auf die Hochschulstandorte Bad Mergentheim und Schwäbisch Hall ausstrahlen.

