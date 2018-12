Korruption hemmt Entwicklung

Als Mitarbeiter des Auswärtigen Amts ist der gebürtige Tauberbischofsheimer Harald Gehrig viel herumgekommen in der Welt. Derzeit hat er das Amt des Botschafters von Madagaskar inne.

Tauberbischofsheim. Harald Gehrig ist ein leiser Mensch. Keiner, der schwadroniert oder seine Person oder Position in den Mittelpunkt stellt. Er verkörpert das, was der gemeine Bürger von einem Diplomaten erwartet: absolute Korrektheit, wohlüberlegte und geschliffene Wortwahl, hohe Sachkenntnis und viel Erfahrung.

Auf Stippvisite in Deutschland war er vergangene Woche dienstlich. In Berlin wurde der diesjährige Deutsche Afrika-Preis durch den Bundestagspräsidenten Wolfgang Schäuble verliehen. Gehrig hatte als Botschafter von Madagaskar und Mauritius ein Vorschlagsrecht und sein Kandidat sollte zu den Ausgezeichneten zählen. Clovis Razafimalala heißt er. Mit seiner „Organisation Coalition Lampogno“ engagiert er sich gegen den Raubbau von Rosenhölzern in Madagaskar.

Holzschmuggel

Harald Gehrig ist sofort in seinem Element, wenn er berichtet, wie wertvolles Tropenholz, das vor allem in China sehr beliebt sei, geschmuggelt werde. Korruption herrsche allenthalben, auch der Regierung werde vorgeworfen, in den Handel involviert zu sein.

Der Botschafter berichtet, Razafimalala sei unter fadenscheinigen Gründen verhaftet, das Urteil nach zehn Monaten auf Druck von internationalen Organisationen aber wieder aufgehoben worden. „Die Verleihung des Deutschen Afrika-Preises verleiht ihm einen gewissen Schutz, weil er dadurch noch bekannter geworden ist“, schätzt Gehrig die Wirkung der Auszeichnung ein.

5000 Kilometer unberührte Küste

Der Botschafter ist auf der einen Seite begeistert von Madagaskar, dessen enormen Artenreichtum, den 5000 Kilometern unberührter Küste und den freundlichen Menschen. Auf der anderen Seite sorgt er sich um die Zukunft des Landes. Die Schaffung von Mais-Monokulturen oder Weideflächen durch Brandrodung und die damit verbundene Vernichtung des Tropenwalds, der enorme Bevölkerungszuwachs und der zunehmende Verkehr führten zu wachsenden Umweltproblemen. „Es ist im Grunde schon fünf nach zwölf“, meint Gehrig.

Bedrohte Flora und Fauna

„Viele Tier- und Pflanzenarten sind endemisch, das heißt, es gibt sie ausschließlich in Madagaskar“, berichtet er. Fasziniert ist Harald Gehrig von den vielen Lemurenarten, seltensten Schildkröten und Fröschen. „Erst vor ein paar Jahren haben Göttinger Forscher, die eine Station auf der Insel betreiben, den kleinsten Lemur entdeckt. Er ist gerade mal einen halben Daumen groß und heißt „Madame Berthe“. Das war die erste Umweltministerin Madagaskars“, erläutert der Botschafter. Und er rät: „Wer noch Lemuren in ihrer natürlichen Umgebung sehen will, sollte Madagaskar jetzt besuchen.“

Seine Aufgabe als deutscher Botschafter im Entwicklungsland Madagaskar sieht er darin, die demokratische Entwicklung zu unterstützen. So beraten deutsche Experten die Antikorruptionsbehörde. Zudem werden im Rahmen von Projekten Nationalparks gefördert sowie der Ausbau von Schulen, Straßen, und einem Bürgerservice unterstützt. „Wir machen da eine ganze Menge“, schildert Gehrig das deutsche Engagement. 60 Millionen Euro stellt die Bundesregierung jährlich für Entwicklungsprojekte zur Verfügung, die von der Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) und die KFW-Bank umgesetzt und von der Botschaft begleitet werden. Darüber hinaus unterstützt die Botschaft Kleinstprojekte im Volumen von bis zu 10 000 Euro. „Da geht es um den Bau eines neuen Brunnens oder die Installierung eines Wochenmarkts“, so Gehrig.

Die politische Situation im Land, von der so viel abhängt, sieht er vorsichtig optimistisch. Bei den Wahlen am 7. November gab es keinen eindeutigen Sieger. Eine Stichwahl ist für den 19. Dezember angesetzt. Beide Kandidaten waren schon einmal Präsidenten, einst putschte der eine den anderen weg. Harald Gehrig sieht dennoch eine Chance auf positive Veränderung.

„In den vergangenen 60 Jahren gab es eigentlich immer politische Krisen, so dass die Probleme Madagaskars hausgemacht sind“, meint er. Es gebe viele sehr gut ausgebildete, meist französisch orientierte Menschen auf der einen Seite, nicht einmal alphabetisierte auf der anderen. Diejenigen, die kaum über Geld verfügten, könnten kaum Steuern zahlen. Diejenigen, die dazu in der Lage seien, fänden Wege, um dieser Pflicht möglichst zu entgehen, beschreibt er das Dilemma. Die meisten Menschen hätten lediglich zwei Dollar pro Tag zur Verfügung. Gehrig: „Trotz der Boden- und Naturschätze gehört Madagaskar durch stetige politische Krisen und Misswirtschaft zu einem der ärmsten Länder der Welt.“

Eigentlich gebe es ganz gute demokratische Strukturen mit einem Präsidenten, einem Premierminister, zwei Kammern bestehend aus Nationalversammlung und Senat, einem Verfassungsgericht, Gesetzen, die zumindest auf dem Papier den deutschen in nichts nachstehen, gewählten Bürgermeistern in fast 1800 Städten und Gemeinden und einer ziemlich freien Presse. Nur bei der Umsetzung von Gesetzen und Beschlüssen hapere es häufig, was meist mit Korruption einhergehe.

Der Botschafter schwärmt vom Reichtum der Insel. „Die beste Vanille der Welt kommt aus Madagaskar, außerdem gibt es enorme Vorkommen an Bodenschätzen, wie seltene Mineralien, Gold, Edelsteine, Öl- und Gasvorkommen, die die Insel sowohl wirtschaftlich-politisch als auch strategisch interessant machen. Die Menschen seien sehr angenehm, arbeitsam und strahlten viel Herzenswärme aus.

Geprägt seien sie durch tief verwurzelte Traditionen. Zwar gehöre die Mehrheit den christlichen Kirchen an, doch sei die Ahnenverehrung für alle Madagassen Bestandteil des Glaubens. Auch „Fady“, tradierte Regeln, was man an bestimmten Orten oder zu bestimmten Zeiten aufgrund möglicher negativer Folgen lieber lassen sollte, gehörten zum Alltag.

Bildungsbeflissene Mauritianer

„Im Gegensatz zu Madagaskar ist Mauritius als einzige funktionierende Demokratie in ganz Afrika ein Erfolgsmodell“, beschreibt der Botschafter seine weitere Zuständigkeit. Die frühere französische Kolonie sei seit 1967 unabhängig, verfüge über eine florierende Wirtschaft und eine überaus kritische Presse. Viele Unternehmen, auch deutsche, darunter auch das Tauberbischofsheimer Unternehmen Tauber-Solar, machten auf Mauritius Geschäfte. „Die Mauritianer sind überwiegend indischer Herkunft, bildungsbeflissen und materiell eingestellt, wogegen die Talente der Madagassen eher im handwerklichen und künstlerischen Bereich liegen“, erläutert der Diplomat.

Während er mit Mauritius in erster Linie die guten Kontakte zwischen den Ländern und der Wirtschaft pflegt, hat er als deutscher Vertreter in Madagaskars Hauptstadt Antananarivo für die Beziehungen zwischen Deutschland und dem zweitgrößten Inselstaat der Welt ein Ziel: „Die nachhaltige, langfristige und gute Entwicklung Madagaskars zu fördern, um einen guten Partner zu haben.“

