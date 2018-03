Kostenfrei informieren

Anzeige

Main-Tauber-Kreis.Die kostenlose Energieberatung im Rahmen der Kooperation zwischen Verbraucherzentrale Baden-Württemberg und Energieagentur Main-Tauber-Kreis findet im April in Bad Mergentheim, Lauda-Königshofen, Tauberbischofsheim und Wertheim statt. Sehr stark angefragt waren in der Vergangenheit auch die Anforderungen durch das Erneuerbare Wärmegesetz Baden-Württemberg, das bei einem Heizungstausch beachtet werden muss. Die Beratung findet am Montag, 9. April, im Rathaus in Wertheim, am Mittwoch, 11. April, sowohl im Rathaus in Bad Mergentheim als auch im Mehrgenerationenhaus in Lauda-Königshofen und am Donnerstag, 12. April, im Landratsamt in Tauberbischofsheim jeweils nachmittags in Einzelterminen statt. Anmeldung unter Telefon 09341/82-5813. lra