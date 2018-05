Anzeige

Main-Tauber-Kreis.Die kostenlose Energieberatung im Rahmen der Kooperation zwischen Verbraucherzentrale Baden-Württemberg und Energieagentur Main-Tauber findet im Juni in Bad Mergentheim, Lauda-Königshofen, Tauberbischofsheim und Wertheim statt.

Die Beratung findet am Montag, 4. Juni, im Rathaus in Wertheim, am Mittwoch, 6. Juni, sowohl im Rathaus in Bad Mergentheim als auch im Mehrgenerationenhaus in Lauda-Königshofen und am Donnerstag, 7. Juni, im Landratsamt in Tauberbischofsheim statt. Die Beratungstermine sind nachmittags und finden als Einzelgespräche statt.

Darüber hinaus werden im Rahmen der Kooperation und mit finanzieller Unterstützung durch das Wirtschaftsministerium auch Beratungen direkt an und in Wohngebäuden vor Ort zu einer geringen Aufwandspauschale angeboten.