Kreative Ideen mit künstlerischen Methoden umsetzen

Stimmungsvolle schwarz-weiß-Aufnah-men stehen im Mittelpunkt eines Foto-seminars. © Eigenbetrieb Kloster Bronnbach

Main-Tauber-Kreis.Die Veranstaltungsreihe „Bronnbacher Akademie“ umfasst im Mai vielfältige Workshops rund um die Themen Malen, Kalligrafie und Fotografie. Für die Kunstseminare ist eine Voranmeldung erforderlich.

Die Persönlichkeiten von Pflanzen aus dem eigenen Garten oder aus dem Abteigarten des Klosters sind Thema des Malkurses „Pflanzencharaktere“, der von Freitag, 3. Mai, bis Sonntag, 5. Mai, unter der leitung der Wiesbadener Künstlerin Julia Belot stattfindet. Dabei gilt es, die typischen Züge einer Pflanze im scheinbaren Chaos aus Zweigen und Blättern zu erkennen und malerisch zu erfassen. Der nächste Schritt ist es, ein Bild zu komponieren, das dieser Pflanzenpersönlichkeit entspricht: stark und dominant oder zart und verspielt. Nähere Informationen zum Inhalt des Kurses gibt es online unter www.julia-belot.de sowie telefonisch bei Julia Belot unter der Telefonnummer 06 11/5 41 05 70.

Ebenfalls von Freitag, 3. Mai, bis Sonntag, 5. Mai, kann die Welt des Materialdrucks mit Kursleiterin Beatrix von Bock erkundet werden. Der Kurs „Wie gedruckt – Materialdruck“ vermittelt Einsteigern und Fortgeschrittenen ein leicht zu erlernendes Verfahren des Druckens ohne Druckerpresse, das Beatrix von Bock weiterentwickelt hat. Einfachste Materialien wie Pappe und Spachtelmasse führen zu eindrucksvollen Ergebnissen, die in verschiedenen aufeinanderfolgenden Abzügen stets neue, spannende Kompositionen ergeben.

Ebenfalls von Freitag, 3. Mai, bis Sonntag, 5. Mai, widmet sich ein weiterer Kurs der Liebe zum schönen Schreiben. Im Seminar „Schön geschrieben. Kalligrafie – Antiqua Kursiv“ unter der Leitung von Rosy Küpper wird der Schrifttypus „Antiqua Kursiv“ erarbeitet und die besten Ergebnisse sowie entstandene, kalligrafische Experimente in einem Leporello (Faltbuch) festgehalten. Die Antiqua eignet sich sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene. Am Samstag, 18. Mai, und Sonntag, 19. Mai, führt Jens Kestler in die Geheimnisse der „Digitalen SW-Fotografie“ ein. Die schwarz-weiß-Fotografie ist eine besondere Herausforderung.

Der Umgang mit Kontrasten und das Umsetzen von Farbe in Grautöne werden anhand von Fotomotiven in und um das Kloster Bronnbach erprobt. Anschließend werden die Bilder im Bildbearbeitungsprogramm weiter verfeinert. Eine eigene digitale Spiegelreflex-, Bridge- oder Systemkamera muss mitgebracht werden. Anmeldungen nimmt der Leiter Jens Kestler unter der Telefonnummer 0 93 42/97 87 14 sowie per Mail an info@digitalfotokurs.de entgegen.

Die Anmeldung, sofern nicht anders angegeben, nimmt Gunter Schmidt unter Telefon 0 93 41/79 61 entgegen. Weitere Informationen gibt es online unter www.kloster-bronnbach.de/Veranstaltungskalender.

