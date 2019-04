Kreisseniorenplanung soll bis 2020 neu aufgelegt werden

Main-Tauber-Kreis.Im Jahr 2007 wurde im Main-Tauber-Kreis mit der Entwicklung einer Altenhilfeplanung begonnen. Ziel des ersten Seniorenplans „Leben im Alter im Main-Tauber-Kreis – Sozialplanung für Senioren“ war es, einen Überblick über Angebote zur Betreuung, Unterstützung und Pflege von Senioren zu geben.

Im Jahr 2014 wurde mit dem Pflegeplan Main-Tauber-Kreis 2014 bis 2020 eine Fortsetzung speziell für die Kreispflegeplanung auf den Weg gebracht.

Reichen die Angebot aus?

Bedingt durch den demographischen Wandel, eine höhere Lebenserwartung sowie das allgemeine Lebensrisiko der Pflegebedürftigkeit im hohen Alter stellt sich verstärkt die Frage, ob die unterstützenden Angebote für Senioren innerhalb des Landkreises ausreichen, den bestehenden und künftigen Bedarf zu decken.

Aktuelle Prognosen gehen davon aus, dass der Main-Tauber-Kreis im Jahr 2030 nach dem Stadtkreis Baden-Baden die zweithöchste Altersstruktur in Baden-Württemberg aufweisen wird.

Dies hat die Landkreisverwaltung zum Anlass genommen, die Sozialplanung für Senioren aus den Jahren 2009 und 2014 zu aktualisieren und fortzusetzen.

Auftaktveranstaltung

Die Auftaktveranstaltung für den Planungsprozess fand kürzlich statt. Dabei informierte das Amt für Pflege und Versorgung alle Städte, Gemeinden und Akteure in der Altenpflege über das Vorhaben, die ge-planten Schritte und die damit verbundenen Ziele.

Ziel der Seniorenplanung ist es, die Basis zu schaffen für die Weiterentwicklung einer bedarfsorientierten Versorgungs- und Infrastruktur in den Städten und Gemeinden des Landkreises.

Fragebogen erstellt

Die Bestandserhebung erfolgt mit Hilfe eines erstellten Fragebogens. In Raumschaftsgesprächen soll in einem weiteren Schritt eine Bedarfsvorausschätzung und die Ableitung von Handlungsempfehlungen erfolgen.

Einwohner werden gehört

Erstmals soll auch eine Einwohnerbefragung stattfinden, um ein Meinungsbild der Bürger zu erhalten. Aus diesem Grund wurde nun auch ein Fragebogen entwickelt. Die Befragung ist für alle freiwillig und anonym.

Die Ergebnisse der Einwohnerbefragung sollen in die Entwicklungskonzepte einbezogen werden. Der Fragebogen ist erhältlich beim Landratsamt Main-Tauber-Kreis, Amt für Pflege und Versorgung, Am Wört 1, in Tauberbischofs heim, bei den Gemeinde- und Stadtverwaltungen im Landkreis sowie beim Pflegestützpunkt Main-Tauber-Kreis. lra

© Fränkische Nachrichten, Montag, 29.04.2019