Künzelsauer Krankenhaus soll 2019 schließen

Früher als geplant soll das Künzelsauer Krankenhaus schließen – und zwar schon im kommenden Jahr.

Künzelsau/Bad Mergentheim. „Der Kreistag des Hohenlohekreises hat mit seiner Entscheidung am Montag zwei wichtige Weichenstellungen für die weitere Entwicklung der Gesundheitsversorgung im Hohenlohekreis getroffen“, kommentiert der Geschäftsführer der BBT-Gruppe Matthias Warmuth die Entscheidung. „Zum einen wurden wir als Geschäftsführung des Hohenloher Krankenhauses (HK) beauftragt, das von uns vorgelegte Konzept eines Gesundheitszentrums am Standort Künzelsau umzusetzen. Wir können nun die Gespräche zum Aufbau eines Medizinischen Versorgungszentrums und der Einrichtung einer Kurzzeitpflege weiterführen.“

Dieses Konzept sieht als Hauptbestandteil die Einrichtung eines Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) vor. Im Rahmen des MVZ soll zusätzlich die VERAH® (Versorgungsassistent in der Hausarztpraxis) als Pilotprojekt im ländlichen Raum im Bereich der hausärztlichen Versorgung eingesetzt werden.

Erweitert werden soll das Gesundheitszentrum um eine Einrichtung zur Kurzzeitpflege. „Als ganz besonderen Baustein haben wir ein Angebot für integrative/ganzheitliche Medizin vorgestellt“, so Matthias Warmuth. „Die Kombination aus konventioneller und komplementärer Medizin wäre für die gesamte Region ein Alleinstellungsmerkmal.“ Die Tagespsychiatrische Klinik (ZfP), die Notfallpraxis der KV sowie das MediKÜN mit seinen vielen Fachbereichen runden das Gesundheitszentrum Künzelsau ab.

Teil des Beschlusses ist außerdem ein zeitlich befristetes Pilotprojekt zur Notfallversorgung mit einem zusätzlichen Sitzdienst in Künzelsau als Anlaufstelle für die Bevölkerung in der Region. Dieses Projekt wird regelmäßig evaluiert.

Zum zweiten wurde vom Kreistag beschlossen, die Konzentration der akutstationären Versorgung am Standort Öhringen bereits auf Ende des kommenden Jahres vorzuziehen. Ursprünglich war geplant, die akutstationäre Versorgung in Künzelsau erst 2023 zu beenden, wenn der Krankenhausneubau in Öhringen fertiggestellt sein wird. Jetzt wird die gesamte stationäre Versorgung bereits ab 2020 in Öhringen konzentriert.

„Mit diesem Beschluss zieht der Landkreis die Konsequenz aus einer sich seit Jahren abzeichnenden Entwicklung nicht nur im Hohenlohekreis sondern in ganz Deutschland hin zu größeren akutstationären Versorgungseinheiten und der damit verbundenen Bildung von medizinischen Zentren“, kommentiert Matthias Warmuth die Kreistagsentscheidung.

Hintergrund für diese Entscheidung sind zum einen die wachsenden Struktur- und Qualitätsvoraussetzungen an Grund- und Regelversorger, die am Standort Künzelsau etwa im Bereich der zentralen Notaufnahme oder der „Stroke Unit“ nicht mehr erfüllt werden können. Hinzu kommt die weiter sinkende Auslastung am Standort Künzelsau. Das Krankenhaus hat zurzeit eine Auslastung von etwas über 40 Prozent, zum Vergleich: am Standort Öhringen liegt die Auslastung bei rund 78 Prozent.

„Zudem fällt es immer schwerer, qualifiziertes Fachpersonal für den Standort Künzelsau zu finden“, unterstreicht Warmuth.

Die hohen Vorhaltekosten und Instandhaltungsnotwendigkeiten bis zur Fertigstellung des geplanten Neubaus am Standort Öhringen im Jahr 2023 hätten darüber hinaus zu dauerhaften Defiziten in Millionenhöhe geführt, die vom Hohenlohekreis auszugleichen wären. Daher hat sich der Hohenloher Kreistag in der Sitzung am Montag dafür entschieden, die Verlagerung der akutstationären Versorgung nach Öhringen vorzuziehen.

„Die praktische Umsetzung der getroffenen Entscheidung in nur zwölf Monaten stellt uns als Verantwortliche des Hohenloher Krankenhauses nun vor eine organisatorische Herausforderung“, ergänzt BBT-Regionalleiter Thomas Wigant. „Um kurzfristig zusätzliche räumliche Ressourcen für die stationäre Patientenversorgung in Öhringen zu schaffen, werden wir dort eine Bettenstation in moderner, voll ausgestatteter Modulbauweise errichten. In enger Anbindung an die bestehenden Gebäude in Öhringen können wir so die hochwertige medizinisch-pflegerische Versorgung unserer Patienten kontinuierlich sicherstellen.“ „Zentral wichtig ist für uns die Sorge um unsere Mitarbeiter am Standort Künzelsau“, so Thomas Wigant weiter. „Bereits in den vergangenen Monaten haben wir in engem Austausch mit dem Betriebsrat und den Verantwortlichen in den einzelnen Abteilungen erste Strukturveränderungen umgesetzt. Nun werden wir unmittelbar daran gehen, gemeinsam die weiteren Schritte zu planen und zusammen gute, tragfähige Lösungen zu erarbeiten. Dabei gilt – wie bereits im Rahmen des Eintritts der BBT-Gruppe vereinbart – die Zusage, dass es bis Ende 2021 keine betriebsbedingten Kündigungen geben wird“, unterstreicht Thomas Wigant.

Hierfür seien schon im März durch den Landkreis entsprechende Mittel zugesichert worden, die das ermöglichen. So hat der Hohenlohekreis zugesagt, einen Struktur- und Weiterbildungsfonds für die Mitarbeitenden der HK einrichten. Zurzeit sind noch rund 250 Mitarbeitende am Standort Künzelsau beschäftigt, einige von ihnen arbeiten bereits standortübergreifend auch am Krankenhaus Öhringen mit.

„Wir sind guten Mutes, diese Aufgabe in dem guten Miteinander, das wir in den letzten Monaten mit den Führungskräften und Mitarbeitenden in der HK erfahren haben, gemeinsam bewältigen zu können“, ergänzt BBT-Regionalleiter Thomas Wigant. Er verweist auch auf die kürzlich erreichte Tarifeinigung und die vereinbarte Rückkehr in den TVöD mit einer stufenweisen Anpassung der Tabellenentgelte. Bisher werden die Beschäftigten in den Einrichtungen des Hohenloher Krankenhauses und der Hohenloher Seniorenbetreuung nach einem niedrigeren Haustarifvertrag bezahlt.

Seit Mai 2018 gehören Hohenloher Krankenhaus (HK) und Hohenloher Seniorenbetreuung (HSB) zur BBT-Gruppe in der Region Tauberfranken-Hohenlohe. Auch das Caritas-Krankenhaus Bad Mergentheim, das Krankenhaus Tauberbischofsheim, die Physiotherapieschule Sanitas Tauberfranken und mehrere Seniorenzentren sind Teil der BBT-Gruppe in der Region.

„Sorgen sehr ernst genommen“

„Die vielen Facetten, die wir künftig in Künzelsau anbieten, sind in dieser Form beispielgebend. Ich freue mich, dass wir so ein umfangreiches Zentrum schaffen, welches wir jederzeit nach Bedarf anpassen können“, bewertete Landrat Matthias Neth das zukünftige Gesundheitszentrum.

Für die Umsetzung des Gesundheitszentrums in Künzelsau ist eine Konzentration der akutstationären Versorgung am Standort Öhringen Voraussetzung. „Der Kreistag hat sich die Entscheidung sicher nicht leicht gemacht. Wir haben viele Faktoren beurteilt, kontrovers diskutiert und die Sorgen der Bevölkerung sehr ernst genommen“, so Neth.

„Nach wie vor ist unser erklärtes Ziel die dauerhafte Sicherstellung einer hochwertigen und qualifizierten Gesundheitsversorgung im gesamten Hohenlohekreis,“ beurteilte Dr. Matthias Neth die Kreistags-Entscheidung.

