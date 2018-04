Kulinarische Reise in den Odenwald

Anzeige

Main-Tauber-Kreis.Das Landwirtschaftsamt Main-Tauber veranstaltet gemeinsam mit dem Verein landwirtschaftlicher Fachbildung Main-Tauber am Mittwoch, 20. Juni, eine Lehrfahrt für Frauen aus der Landwirtschaft. Die Reise am Donnerstag, 14. Juni, ist bereits ausgebucht. Die Abfahrt erfolgt an beiden Terminen um 6.30 Uhr an der Bushaltestelle Wachbacher Straße 50 in Bad Mergentheim und um 7 Uhr am Wörtplatz in Tauberbischofsheim.

Zunächst führt die Lehrfahrt nach Buchen zur Firma Seitenbacher. Weiter geht es nach Mosbach. Hier ist Freizeit für einen kleinen Bummel und einen Mittagssnack.

In Gundelsheim erfahren die Teilnehmerinnen in der Schokoladenmanufaktur Schell wie aus der Bohne Schokolade entsteht und was gute Schokolade ausmacht. Dazu gehört eine Verkostung. Weiter gibt es eine Stadtführung in Gundelsheim. Im Anschluss geht es zur Besichtigung des landwirtschaftlichen Betriebs von Familie Schäfer mit Ferienhof, Hofladen und Landrestaurant auf den Michaelsberg.