Kulinarische Vielfalt in vielen Variationen

Bei der länderübergreifenden Aktion „Grünkernwochen“ können die Besucher aus Nah und Fern bei Gastronomen in der Region kulinarische Vielfalt in genüsslichen Variationen entdecken, betont Jochen Müssig, Geschäftsführer des Tourismusverbands „Liebliches Taubertal“: „Da gibt es Grünkern von deftig bis süß, italienisch oder chinesisch, als Küchle, Risotto oder Pfannkuchen.“

Teilnehmende Betriebe im „Lieblichen Taubertal“ sind das Hotel Panorama in Boxberg, das Hotel St. Michael und das Hotel Badischer Hof in Tauberbischofsheim, das Gasthaus Ross in Dainbach sowie das Gasthaus Brechscheuer (Camping Romantische Straße) in Creglingen-Münster. Aber auch zu Hause lassen sich leckere Gerichte mit Grünkern gut selber kochen. Fränkischer Grünkern ist in den Lagerhäusern des Erzeugergebietes, den dortigen Gerbmühlen, Landhandelsfirmen sowie in gut sortierten Fachläden und bei jedem Grünkernerzeuger erhältlich.

Das schmackhafte Thema kann wunderbar auch mit dem Rad erschlossen werden. Möglich macht das der Grünkern-Radweg von Walldürn-Gottersdorf bis Widdern an der Jagst quer durch den Odenwald. Vom „Lieblichen Taubertal“ aus erreicht man den Startpunkt zum Beispiel von Tauberbischofsheim aus über den Odenwald-Madonnen-Radweg, von Lauda-Königshofen kommend über den Main-Tauber-Fränkischen-Rad-Achter. Die Grünkern-Radlerinnen und -Radler haben dabei ideale Vernetzungsmöglichkeiten zu anderen Themen- und Fernradwegen. Themenschilder mit Beschreibung der Sehenswürdigkeiten in den Ortschaften und entlang der Strecke bieten zusätzliche Tipps. Kartendaten, GPS-Tracks und mehr können über die Webseiten des „Lieblichen Taubertal“ ganz leicht heruntergeladen werden.

Weitere Informationen gibt es im Internet auf der Homepage des Tourismusverbandes „Liebliches Taubertal“ unter dem Stichwort „Wein und Kulinarik“.

Von hier kann der Flyer zu den Grünkernwochen heruntergeladen werden.

Auch den neuen Prospekt „Grünkern-Region“ gibt es kostenfrei beim Tourismusverband „Liebliches Taubertal“, Gartenstraße 1, 97941 Tauberbischofsheim, Telefon 09341/82-5805 und -5806, E-Mail touristik@liebliches-taubertal.de, Internet: www.liebliches-taubertal.de. tlt

Samstag, 30.06.2018