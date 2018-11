Kulturerbe Avignon beeindruckte

Main-Tauber-Kreis.Der Maschinenring östlicher Tauberkreis ist vor kurzem nach Frankreich gefahren. Am ersten Tag besichtigte man Lyon. Nicht nur die Altstadt mit den verwinkelten Gässchen beeindruckte die Reisenden, sondern auch die imposante Kirche Notre-Dame de Fourvière. Abends ging es mit einem Kreuzfahrtschiff weiter. Am zweiten Tag stand Viviers auf dem Programm. Die Stadt ist Eingangstor zur Grafschaft Vivarais, die einst einen Großteil der östlichen Ausläufer des Zentralmassivs umfasste. Ein Familienbetrieb, der Lavendel Wein und Oliven anbaut, wurde besucht. Eine Rundfahrt führte vorbei an markanten Höhenzügen, alten Kastanienwäldern und kleinen Dörfern. Dabei besichtigte die Gruppe unter anderem die Felsenbrücke Pont d’Arc und die Grotte de la Madeleine. In der Nacht legte das Schiff in Arles an. Am nächsten Tag besichtigten die Reisenden die Stadt mit ihren römischen Monumenten. Außerdem begab man sich auf die Spuren von Van Gogh.

Ein Ausflug führte in die Camargue zum Regional-Naturpark der eine Fläche von 8500 Hektar umfasst, und zum Wallfahrtsort Saintes Maries de la Mer. Am Abend ging es nach Avignon mit seinen prächtigen, mittelalterlichen Bauten, die teils zum Unesco-Weltkulturerbe zählen. Das antike Aquädukt Pont du Gard stand am vierten Tag auf dem Programm. Am Mittag ging es nach Vienne, wo die Reise am fünften Tag endete. tze

