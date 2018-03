Kunsthandwerk und etliche Märkte

Anzeige

Main-Tauber-Kreis.Die Ferienlandschaft „Liebliches Taubertal“ bietet im Monat März wieder abwechslungsreiche und vielfältige Veranstaltungen. Von Samstag, 24., bis Sonntag, 25. März, findet der Wertheimer Ostermarkt mit verkaufsoffenem Sonntag statt. Geöffnet ist der Markt jeweils von 11 bis 18 Uhr.

Erste Naturwanderung

Das „Rothenburger Frühlingserwachen“ bietet von Samstag, 24. März, bis Montag, 30. April, zahlreiche Attraktionen. Besucher können an Stadtführungen und anderen Angeboten zum Thema Frühling teilnehmen. Für alle Natur-Interessierten findet am Sonntag, 25. März, die „Erste Zugvögel, Spechte und Frühjahrsblüher“ Wanderung des Nabu Lauda statt. Nähere Informationen gibt es unter der E-Mail info@nabu-main-tauber-kreis.de. In Igersheim stellt der Heimatverein von Mittwoch, 28. März, bis Mittwoch, 24. Juni, seine Osterausstellung im Heimatmuseum aus. Die Ausstellung ist jeden Tag bis 19 Uhr geöffnet.

Am Karfreitag, 30. März, findet im Schützenhaus Freudenberg das traditionelle Ostereierschießen des Sportschützenvereins von 10.30 bis 14 Uhr statt. Das große Osterfeuer des SV Elpersheim kann am Ostersamstag, 31. März, ab 19.30 Uhr auf dem Sportplatzgelände im Weikersheimer Ortsteil Elpersheim bestaunt werden.