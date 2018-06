Kunsttechniken und traditionelles Wissen

Anzeige

Pflanzen enthalten viele wertvolle Inhaltsstoffe, die sich in Küche, Medizin und Kosmetik verwenden lassen. Der Kurs zeigt, wie sich durch Destillieren von Kräutern Duftwasser gewinnen lassen, die innerlich und äußerlich Verwendung finden können. Schwerpunkt des Kurses bildet die Herstellung des Hydrolat genannten Pflanzenwassers, um es im kosmetischen Bereich zu verarbeiten.

Die Dozentin bringt Pflanzen und Gerätschaften zum Kurs mit. Nach Absprache kann auch eigenes Pflanzenmaterial mitgebracht werden. Die Materialgebühr bemisst sich nach Verbrauch. Weitere Informationen zum Kurs erteilt Leonie Sittler, Telefon 09391/912922.

In die Geheimnisse des Buchbindens führt Ingo Henning von Freitag, 20., bis Sonntag, 22. Juli, ein. In dem dreitägigen Kurs wird gezeigt, wie aus dem bescheidenen Werkstoff Papier ein Werk werden kann, ein Gebinde, das wir Buch nennen. In Theorie und Praxis führt der Dozent und Hausbuchbinder der Universität Bayreuth in „Vom Blatt zum Blatt – Grundlagen des handwerklichen Buchbindens“ in diese alte Technik ein. Aus Papier, Pappe, Leim, aus Falz und Faden fertigt jeder Teilnehmer ein handgeheftetes Buch – ein persönliches und individuelles Kleinod.

Das nötige Werkzeug und Material wird zur Verfügung gestellt. Der Kurs endet am Sonntag, 22. Juli, um 14 Uhr. Anmeldungen nimmt das Atelier Gunter Schmidt, Telefon 09341/7961 und per Mail an atelier@gunterschmidt.de entgegen.

Ein „Basiskurs Malerei - Acryl und Öl“ unter der Leitung von Gunter Schmidt ermuntert Einsteiger und Fortgeschrittene zum strukturellen Sehen und der Umsetzung in einen geschickten Bildaufbau. Dieser Kurs findet am Wochenende von Freitag, 20., bis Sonntag, 22. Juli, statt. Eine zunächst gegenständliche Sichtweise wird in eine stilisierte Formensprache überführt. Diese dient dann als Kompositionselement. Die Kategorien von Spannung und Ausgleich sind dabei wichtig für einen interessanten Bildaufbau.

Die Umsetzung in die Malerei geschieht in Acryltechnik. Danach folgt eine farbliche Intensivierung der Gemälde in Ölfarbe. Dabei dienen Farbe als Stimmungsträger sowie Pinselschrift und Oberflächeneffekte als zusätzliche Ausdrucksmittel. Beginn des Kurses ist am Freitag um 14 Uhr. Der Kurs endet am Sonntag um 14 Uhr.

Anmeldungen nimmt das Atelier Gunter Schmidt, Frauenstraße 15, 97941 Tauberbischofsheim, Telefon 09341/7961 oder online unter atelier@gunterschmidt.de entgegen.

Weitere Informationen

Weitere Informationen zu den Kursen gibt es im Internet unter www.kloster-bronnbach.de und im Programmheft „Bronnbacher Kultouren“. Die beiden Kurse „Abenteuer Tiefdruck“ von Montag, 23., bis Freitag, 27. Juli, sowie vom Montag, 30. Juli, bis Freitag, 3. August, sind bereits ausgebucht. Die Kurse „Steinbildhauerei“ von Montag, 23. bis Freitag 27. Juli sowie „Holzschnitt, Linolschnitt und andere Techniken des Hochdrucks“ vom Montag, 30. Juli bis Freitag, 3. August, können auch nicht mehr gebucht werden. lra

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 26.06.2018