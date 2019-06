„Lauchbrüder“ siegten in Tiefenthal

Main-tauber-Kreis.Eine Mannschaft aus dem Taubertal hat an der Volleyball-Ortsmeisterschaft des Sport- und Freizeitclubs Tiefenthal teilgenommen. Sechs Mannschaften, von jung bis alt, traten gegeneinander an und hatten sichtlich Spaß. Gespielt wurde auf dem Beachfeld mit vier Spielern, davon mindestens eine Frau. Das ganze Dorf feierte mit und auch die ältesten Dorfbewohner waren dabei. Am Schluss standen die „Lauchbrüder“, eine Mannschaft aus dem Taubertal, nach einem letzten spannenden und knappen Spiel gegen den Sport- und Freizeitclub als Sieger fest. Die älteren Spieler aus Tiefenthal, die „Oldstars“, belegten einen hervorragenden vierten Platz.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 17.06.2019